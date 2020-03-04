Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutuklandı!

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç savcılık tarafından tutuklama talebiyle sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Bu sabah gözaltına alınan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç çıkarıldıkları 4. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Barış Terkoğlu kararın ardından, "Bugün bir çetenin bizi susturma kararı yüzümüze okundu ama susmayacağız" dedi.

Akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen Terkoğlu savcılıkta yaklaşık bir buçuk saat süren ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Terkoğlu'nun gözaltı bahanesi olarak sunulan haberi yazan ve bugün Manisa'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen Hülya Kılınç da başka bir savcıya ifade verdi. Kılınç da tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Terkoğlu'nun nöbetçi hakimlikteki sorgusu 00.45 itibariyle başladı. Terkoğlu ve Kılınç'ın hakimlikteki sorgusu ve avukatların savunmaları 02.40 itibariyle tamamlandı.

SUÇLAMALAR 13 SAAT SONRA ÖĞRENİLDİ

Sabah 4'te evinden gözaltına alınarak Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Terkoğlu'nun gözaltı kararının Libya'da yaşamını yitiren MİT mensubu hakkındaki haberle ilgili olduğu öğrenilmişti.

Terkoğlu'nun gözaltı gerekçesi ve yöneltilen suçlamalar gözaltı kararından ancak 13 saat sonra avukatlarınca öğrenilebildi.

Barış Terkoğlu'na isnat edilen suçlamalar şöyle:

- İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri elde etmek (2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu 27/1)

- İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgelerin ele geçirilmesine sebebiyet vermek (2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu 27/2)

- İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek (2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu 27/3-1)