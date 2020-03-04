Gericiliğe Karşı Aydınlanma Hareketi: Barış'ı susturmaya gücünüz yetmez

Gericiliğe Karşı Aydınlanma Hareketi, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin 'Gerçekler gizlenemez. Bu haksız uygulamalara derhal son verilmelidir' açıklamasında bulundu.

Gericiliğe Karşı Aydınlanma Hareketi, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Gözaltı kararının haksızlığına işaret edilen açıklamada, söz konusu uygulamalara derhal son verilmesi çağrısı yapıldı.

Açıklama şöyle:

Gazeteci yazar, aydınlanma mücadelesinde yoldaşımız, ülkemizin içine itildiği karanlığı cesur, akılcı ve tavizsiz duruşuyla, örnek gazeteciliğiyle aydınlatan Barış Terkoğlu göz altına alındı.

Savcılığın sözlü talimatıyla evinden alınan Terkoğlu, şu anda bir polis nezarethanesinde gözaltı emrinin yazılı hale getirilmesini bekliyor!

Gözaltı gerekçesinin hükümetin şuursuz ve kanlı maceralarından birinde atılmış bir adım hakkında yaptığı bir haber olduğu söylenmektedir.

Gözaltına alınan, durdurulmak istenen gazeteci dostumuz, Aydınlanma Hareketi'nin kuruluş çağrısının sahiplerinden Barış Terkoğlu değil, halkın gerçekleri bilme hakkıdır.

Oysa gerçekler gizlenemez.

Bu haksız uygulamalara derhal son verilmelidir.

Gericiliğe Karşı Aydınlanma Hareketi