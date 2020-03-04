CHP'li Çakırözer'den Meclis'te Barış Terkoğlu tepkisi

CHP'li milletvekili Utku Çakırözer, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu ile Odatv muhabiri Hülya Kılınç’ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

CHP’li milletvekili Utku Çakırözer, Odatv haber müdürü ve Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu ile Odatv muhabiri Hülya Kılınç’ın gözaltına alınmasını TBMM Genel Kurul gündemine taşıdı. Çakırözer, gözaltına alınan gazetecilerin serbest bırakılmasını talep etti.

Basın özgürlüğü ile halkın haber alma hakkının gazeteci gözaltıları ile kısıtlandığını belirten Çakırözer, “Terkoğlu ile Kılınç sadece gazetecilik faaliyeti yapmışlardır. Bu gözaltıların kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Gazetecilerin soruşturmalar, gece yarısı baskınlar ve gözaltılar ile susturulmak istenmesi hukuk devleti ile bağdaşmaz. Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç’ın derhal serbest bırakılması gerekir. Gazetecilik suç değildir. Gazeteciler, devletin memuru değildir” dedi.