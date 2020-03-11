Newroz hazırlıklarını duyuran HDP’den ‘koronavirüs’ açıklaması

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bugün Diyarbakır’da Newroz kutlamalarının hazırlıkları için yapılan basın toplantısında konuştu. Buldan gazetecilerin sorusu üzerine koronavirüs konusunda herhangi bir sorun yaşanması durumunda Newroz planlarının gözden geçirileceğini söyledi.

Diyarbakır’da Newroz kutlamaları için hazırlıklar başlarken bugün düzenlenen basın toplantısında bu yılki kutlamaların sloganının “Demokrasi, adalet, özgürlük için” olacağı açıklandı.

Newroz'un bu yılki içeriğine dair düzenlenen basın toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "2020 Newrozu'nun tarihsel ve dönemsel açıdan oldukça büyük bir öneme sahip" olacağını söyledi.

2013 NEWROZU'NU HATIRLATTI: 'HÂLÂ GEÇ DEĞİL'

Diyarbakır’da 2013 Newrozu’nda Öcalan’ın “demokratik çözüm”e ilişkin mektubunun okunduğunu hatırlatan Buldan “2013 Newrozu’nda bu dikkate alınmış olsaydı, çağrılar dikkate alınmış olsaydı, bugün yaşanan krizlerin, başta Türkiye ve Ortadoğu olmak üzere kaosların hiçbiri olmayacaktı” diye konuştu. Buldan “Hâlâ genç kalınmış değil. İmralı Adası’nda Sayın Öcalan hâlâ aynı noktada, hâlâ vermiş olduğu mesajlarda Türkiye halklarının, Suriye halklarının Ortadoğu halklarının barıştan yana olan çağrılarına destek veren açıklamalar yapmaktadır. Barışı içtenlikle ve yürekten dileyen insanların, Türkiye halklarının ve toplumunun, bu ülkeyi bir barış ülkesi yapmak için el ele ve omuz omuza verme zamanıdır. Barışı bir kez daha haykırma zamanıdır” diye konuştu.

SANCAR: 'BIÇAK SIRTI DURUMDAYIZ'

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da “Savaş ve barış arasında bıçak sırtı bir durumdayız. Ya onlarca yıl sürecek bir savaşın içine sürüklenilecek ya da adil ve kalıcı bir barış kurulacak. Ortadoğu’da adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasının ön şartı Kürtlerin haklarına, temel haklarına kavuşmasıdır. Yani Ortadoğu’nun kalbinde, demokratik bir şekilde barış içerisinde çözülmesidir. Newroz bunun için her zaman bir imkan ve bir fırsat olmuştur, bunları haykırmak ve hatırlatmak için” diye konuştu.

BULDAN'DAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Sputnik’ten Sertaç Kayar’ın haberine göre, gazetecilerin kutlamaların koronavirüs nedeniyle iptal edilip edilmeyeceği sorusunu üzerine HDP’li Buldan şunları söyledi:

“Koronavirüs tüm dünyayı ilgilendiren bir mesele. Önceki günler bize ne getirecek henüz bilmiyoruz. Umarız ve ümit ediyoruz ki can kaybı yaşanmadan koronavirüs konusunda, insanlarımız yaşamını yitirmeden bu süreci daha sağlıklı bir şekilde atlatabiliriz. Ancak önümüzdeki günlerde ne yaşanacağını bilmediğimiz için herhangi olumsuz bir durumda elbette ki bütün bu kurumlar bu meseleyi tartışmak üzere bir kez daha bir araya gelebilir. Çünkü hiçbir şey insan yaşamının üzerinde değildir. Herhangi bir sorun olduğunda biz de Newroz ile ilgili yapacağımız planlarımızı gözden geçireceğiz”.