Nadira’nın ölümünde şüpheler artıyor: Bedeninde iki kurşun deliği ve morluklar

AKP’li Şirin Ünal’ın evinde şüpheli bir biçimde yaşamını yitiren Nadira Kadirova’nın bedeninde iki kurşun deliği ile morluklar olduğu iddia edildi.

Özbekistan vatandaşı Nadira Kadirova’nın yaklaşık bir yıldır çalıştığı AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın Ankara'daki evindeki ölümü üzerinde şüpheler artıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün intihar dediği olaya ilişkin yeni bir iddia daha ortaya çıktı. Kadirova’nın cenazesini Özbekistan’da yıkayanlar genç kadının bedeninde iki kurşun deliği ve morluklar olduğunu öne sürdü.

DW Türkçe’den Tunca Öğreten’in haberine göre Nadira'nın Adli Tıp raporu iki gün gibi kısa bir sürede çıktıktan sonra cenazesi Özbekistan'a gönderildi.

‘ÜNAL’IN BİR ADAMI CENAZE TOPRAĞA VERİLENE DEK TAKİP ETTİ’

Nadira'nın ölümünü araştıran Özbek gazeteci Shukrath Babazhan, Özbek polis kaynaklarına dayandırdığı bilgiler ışığında DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, Nadira'ya ülkesinde ikinci bir adli tıp incelemesi yapılmadığını, cenazeyi yıkayan görevlilerin kadının göğsünde iki kurşun deliği olduğunu aktardığını söyledi. Cenaze toprağa verilene kadar da Ünal'ın bir adamı sürekli takipteydi. Gazeteci, ailenin bu süreçte iki ya da üç kez Türk Büyükelçiliği'ne gittiğini de söyledi.

Haberde ismi gizli tutulan Nadira'nın kuzenininse Kadirova'nın vücudunda iki farklı kurşun deliği olduğunu ancak ikinci kurşunun bacak bölgesinden girdiğini, ayrıca boyun ve kollarında morluklar olduğunu iddia ettiği belirtildi.

AİLENİN EVİNİN ÖNÜNDE POLİS BEKLİYOR

DW Türkçe'nin aileye yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre aile büyük bir korku yaşıyor ve artık medyaya konuşmak istemiyor. Ailenin evinin önündeyse 24 saat polis bekliyor. Polislerin ne sebeple beklediğiyse bilinmiyor.

Nadira'nın ölümünün arkasındaki nedenin netlik kazanmamış olması ülkesi Özbekistan'da da tepkilere neden oldu. Sosyal medyada "Nadira'ya adalet" ve "Nadira'nın katili bulunsun" paylaşımları yapılıyor.

