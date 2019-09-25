AKP’li vekilin evinde şüpheli ölüm: Kadirova'nın ağabeyinden taciz iddiası

AKP’li milletvekili Şirin Ünal’ın evinde çalışan 23 yaşındaki Özbekistan vatandaşı Nadira Kadirova’nın şüpheli ölümüne ilişkin Emniyet'ten 'intihar' açıklaması yapılırken, ağabeyinin anlattıkları taciz iddiasını gündeme getirdi.

AKP İstanbul milletvekili Şirin Ünal’ın Ankara’daki evinde çalışan 23 yaşındaki Özbekistan vatandaşı Nadira Kadirova’nın şüpheli ölümünde taciz iddiası gündeme geldi.

Kadirova'nın ağabeyi Muhammed Ali Kadirova, RS FM'de Atilla Güner'in programına katılarak kardeşinin ölmeden bir gün önce bir arkadaşına Ünal'ın tacizine uğradığını anlattığını iddia etti.

Ağabey Kadirova programda şunları söyledi:

"Leyla diye bir arkadaşıyla konuşmuş. Bunu bana kardeşim öldükten sonra söylediler. Kız kardeşim o kadar ağlamış ki, kardeşim gece 2'ye kadar konuşmuş. Ne oldu, anlat bana demiş Leyla. Ondan sonra Leyla demiş, odama girdim, hasta hanımına bakıyordu kız kardeşim. Leyla demiş, ben hanımına bakıyorum, odama girdi, kilitledi, arkamdan sarılmaya başladı diyor, Şirin Ünal Bey diyor.

(Sunucu Atilla Güner: Doğru mudur bilemiyoruz)

Evet, o doğru mu bilemiyorum. Allah bilir ama telefon konuşması var, Özbek dilinde kayıtlarda vardır, çıkarılabilir. Ben abimin gözüne nasıl bakacağım, ben mektup yazarım, evi de yakarım kendimi de öldürürüm demiş Leyla Hanımefendiye."

AĞABEYİ: ŞİRİN BEY 'SIKTI KENDİNE' DEDİ

Kadirova programda olaya ilişkin ise şunları anlattı: “Olay 23 Eylül’de 20:48’de gerçekleşti. Şirin Ünal beni aradı olaydan 5 dakika önce. Evde silahın kayıp olduğunu söyledi. Acaba (kardeşin silahı sana mı getirdi) diyecek sandım. Nadira’nın silahla kendini odaya kilitlediğini söyledi. O an anladım. Arkadan kızının sesi geliyordu odanın kapısına vuruyordu, bağırıyordu. Telefon kapandı birden. Hemen taksiye atladım Çayyolu’ndaki eve gittim. Ama ben gittiğimde silah ateşlenmişti. Dedim 'Kardeşim nerede?'. Polis hastanede olduğunu söyledi. Benim cebimde beş kuruş para yoktu. Şirin Bey, 'Sıktı kendine' dedi. Polis bana 50 lira verdi. Hastaneye geldim. 'Beni içeri sokun' dedim. 'Ben her şeyiyim onun' dedim. 'Babası onu bana emanet etti' dedim. Doktor geldi 'Başın sağ olsun' dedi. O anda bittim ben. Doktorun ayağına yıkıldım."

'ŞARJÖRÜ TAKIP VURMASININ İMKANI YOK'

Kardeşinin Türkiye’de üniversite okuyup evlenmek istediğini, birçok hayali olduğunu anlatan Kadirova “Kardeşimi ben çok iyi biliyorum. İlaç kullanacak bir durumu sıkıntısı yoktu. Kendini vuracak cesareti yoktu. 23 yaşında bir kız, silahı bulup alıp da şarjörü takıp vurmasının imkanı yok. Başına sıkmamış, sol göğüs kalbin biraz üstüne sıkılmış. Konsolosluk bana 'Kardeşinin biraz masrafı olacak' dedi. Şirin Ünal’ın şoförü 'Ben karşılayacağım' dedi. 1450 dolar Nadira için, 482 dolar da benim için bilet kesildi. Şu an yoldayız havalimanına gidiyoruz. Anneme 'öldü' diyemedim. 'Yoğun bakımda' dedim. Amcamı aradım 'Kardeşim gitti, melek göçtü' dedim. Nadira’nın çok umutları vardı. Türkiye vatandaşı olmak istiyordu. Türkiye’de üniversite okumak istiyordu. Özel dersler alıyordu. Üniversiteye hazırlanıyordu. 'Türkiye’de evleneceğim' diyordu. Çok umutları vardı bu hayatta.” dedi.

Muhammed Ali Kadirova kardeşinin Adli Tıp’taki işlemlerinin milletvekilinin devreye girmesiyle jet hızıyla tamamlandığını belirterek olayla ilgili önemli şüpheleri bulunduğunu dile getirmişti.

ANKARA EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Nadira Kadirova’nın şüpheli ölümüne ilişkin Ankara Emniyeti’nden bir açıklama yapıldı.

Açıklamada bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında 23 Eylül 2019 Pazartesi günü 21.00 sıralarında İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın ikametinde meydana gelen intihar olayı ile ilgili olarak yapılan paylaşımlar ve yorumlar nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu intihar olayı Sayın Milletvekilinin, eşi, kızı ve evin diğer yardımcısı ile birlikte ikametinde bulunduğu esnada meydana gelmiştir. Olayın gerçekleşmesine müteakip tüm iş ve işlemler Cumhuriyet Savcısının gözetiminde ve talimatları doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Olay yerinde yapılan teknik ön incelemede intihar harici herhangi bir şüpheli durum müşahede edilmemiş, ayrıca müntehirenin odasında intihar eğiliminde olduğuna dair bulunan geçmiş tarihli notlar da dahil tüm bulgular soruşturma dosyasına eklenmiştir."

Açıklamada, ayrıca, konuyla ilgili soruşturmanın Cumhuriyet Savcılığı tarafından “çok yönlü olarak, detaylı ve titiz bir şekilde sürdürüldüğü” kaydedildi.

