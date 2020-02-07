MSB'den İdlib açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı İdlib'le ilgili açıklamasında 'Yapılacak her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecek' dedi.

Suriye ordusunun İdlib'de cihatçı militanlara yönelik operasyonlarında ilerleyişi sürerken, Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bölgedeki gözlem noktalarının kaldırılmayacağı belirtildi.

Bakanlık, İdlib'deki durumla ilgili yaptığı açıklamada "Yapılacak her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecek, gözlem noktalarımız görevlerine devam edecektir" açıklaması yaptı.

3 GÖZLEM NOKTASI SURİYE ORDUSUNUN KONTROLÜNDEKİ BÖLGEDE

Ajanslara yansıyan haberlere göre, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında güvenlik kaynakları "12 Gözlem Noktamızdan 3 gözlem noktası rejim kontrolündeki bölgede bulunuyor. Gözlem noktalarında ikmal faaliyeti ve personel değişimi kesintisiz sürüyor. Gözlem noktaları yapılabilecek herhangi bir saldırıya karşılık verecek kapasitede. 7 numaralı gözlem noktası da rejim kontrolündeki topraklarda kaldı. Ancak gözlem noktalarında ikmal faaliyeti ve personel değişimi kesintisiz devam ediyor" dedi.

Sözkonusu güvenlik kaynaklarının Rusya ile ortak gerçekleştirilen devriyelerin ertelenmesini "kötü hava koşulları"na bağladığı ve "Devriyelerle ilgili bir sıkıntı yok" dediği belirtildi.

Suriye ordusu TSK'nin gözlem noktalarının da bulunduğu İdlib'in stratejik ilçesi Serakib'de kontrolü sağladığını ve mayın temizleme çalışmalarına başladığını dün resmi olarak duyurmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki durumla ilgili görüşmeler için Rusya'dan bir heyetin yarın Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı.

