Erdoğan'ın ABD seferi kısa sürdü: Türkiye'ye dönüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la yaptığı görüşmenin ardından başka bir temasta bulunmayarak Türkiye'ye geri dönüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki temaslarını tamamlayarak özel uçak 'TRK' ile TSİ 05.15'te Türkiye'ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Andrews Hava Üssü'nden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Amerika Birleşik DevletleriProtokol Genel Müdürü Cam Henderson ve diğer yetkililer tarafından uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Washington'dan ayrıldı.