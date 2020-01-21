Assos Antik Kenti'ne jeotermal tehdidi

Çanakkale’deki Assos Antik Kenti, bölgede kurulması planlanan jeotermal enerji santrali nedeniyle tahlike altında. Ayvacık sakinleri, konuyu yargıya taşıdı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi yakınlarında bulunan Assos Antik Kenti civarında kurulması planlanan jeotermal enerji santrali davalık oldu. Daha önce Ayvacık'ın Sazlı Köyü'nde sondaj girişimlerinde bulunan ancak izin alamayan Bakrom Madencilik, bu kez Ayvacık Büyükhusun Köyü'nde sondaja başladı.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Çanakkale Valiliği bu sondajlar için “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir” kararı verdi. Çanakkale İdare Mahkemesi'ne başvuran 116 kişi ise valiliğin bu kararının yürütmesinin durdurulması ve işlemin iptali istemiyle dava açtı. Bölgede yaşayan köylüler ve çiftçiler birlikte direniş başlattı.

DÜNYA MİRASI LİSTESİNDE

Dava dilekçesinde jeotermalin çevreye yaratacağı tahribat nedeniyle tarımsal ve hayvansal üretimin önemli bir kayba uğrayacağı vurgulandı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Troya Antik Kenti başta olmak üzere Assos, Parion, Alexandria Troas gibi antik kentlerin de zarar göreceği kaydedildi.

Bölgedeki kültür mirasları arasında Adatepe Köyü Zeus Sunağı, Arıklı Köyü Gargara Antik Kenti, Assos Antik Kenti, Babakale Kalesi ve köyü, Babakale Camii, Coşkuntepe Höyüğü, Polimedion Yerleşmesi, Behramkale Murat Hüdavendigar Camii, Tuzla Köyü ve Roma Köprüsü de yer alıyor.