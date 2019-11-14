2300 yıldır ayakta olan antik kente 'dinamit' tehdidi

Metropolis Antik Kenti’nin yakınına yapılması planlanan taş ocağı, 2300 yıldır ayakta olan antik kenti tehdit ediyor.
soL - Haber Merkezi
Perşembe, 14 Kasım 2019 12:44

 

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Mahir Polat, Metropolis Antik Kenti’nin yakınına yapılması planlanan taş ocağını Meclis gündemine taşıdı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi veren Polat, “ Metropolis Antik Kent’i gelecek nesillere aktaracağımız tarihi bir mirastır. Taş ocakları ile tarihi değerlerimiz dinamitleniyor” dedi.

İnsanlığın kültür miraslarından biri olan antik kentin, taş ocaklarındaki dinamit patlatmalarının deprem etkisi yaratması ile hasar görme tehlikesi altında olduğunu belirten Polat, "Etrafa yayılan toz partiküllerinin solunum zorluğuna sebep olmasıyla Antik Kente gelen turistler etkilenecek bu da bölgedeki turizmin varlığına ve gelişmesine zarar verecektir... Helenistik dönemin mermer işçiliğinin en güzel örneklerinden birisi olan ve sanat açısından dönemin önemli bir merkezi olduğu bilinen Metropolis, son derece kaliteli ve özgün heykeltıraşlık eserleri barındırmaktadır" diye konuştu.

Polat, Bakan Kurum'a şu soruları yöneltti:

  • Projenin yapılacağı bölgeye yakın olan Metropolis Antik Kent’in bu proje kapsamında zarar görebileceği öngörülmüş müdür?
  • Ülkemizde sayısı artan taş ocaklarına bağlı patlamaların oluşturacağı deprem etkisine yönelik olarak; taş ocaklarının yakınlarında bulunan ve tüm insanlık için kültür mirası sayılabilecek varlıklarımızın korunması konusunda Bakanlığınızca alınan bir önlem var mıdır?
  • Bölgede yapılması planlanan taş ocağının çevreye ve halk sağlığına olumsuz etkisi göz önüne alındığında bu durumun turistlerin Metropolis’e olan ilgisinin azalmasına sebep olacağı hakkında Bakanlığınız tarafından yapılan bir araştırma var mıdır? Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görüş ve önerileri alınmış mıdır?
  • Taş ocağının açılacağı noktada fizibilite çalışması yaparak tarıma, hayvancılığa ve insan sağlığına vereceği zarar araştırılmış mıdır?
  • Bölge halkının yapılması planlanan taş ocağı ile ilgili görüşleri alınmış mıdır? 

 