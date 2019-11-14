2300 yıldır ayakta olan antik kente 'dinamit' tehdidi

Metropolis Antik Kenti’nin yakınına yapılması planlanan taş ocağı, 2300 yıldır ayakta olan antik kenti tehdit ediyor.

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Mahir Polat, Metropolis Antik Kenti’nin yakınına yapılması planlanan taş ocağını Meclis gündemine taşıdı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi veren Polat, “ Metropolis Antik Kent’i gelecek nesillere aktaracağımız tarihi bir mirastır. Taş ocakları ile tarihi değerlerimiz dinamitleniyor” dedi.

İnsanlığın kültür miraslarından biri olan antik kentin, taş ocaklarındaki dinamit patlatmalarının deprem etkisi yaratması ile hasar görme tehlikesi altında olduğunu belirten Polat, "Etrafa yayılan toz partiküllerinin solunum zorluğuna sebep olmasıyla Antik Kente gelen turistler etkilenecek bu da bölgedeki turizmin varlığına ve gelişmesine zarar verecektir... Helenistik dönemin mermer işçiliğinin en güzel örneklerinden birisi olan ve sanat açısından dönemin önemli bir merkezi olduğu bilinen Metropolis, son derece kaliteli ve özgün heykeltıraşlık eserleri barındırmaktadır" diye konuştu.

Polat, Bakan Kurum'a şu soruları yöneltti: