Yıldız Dağları’na taş ocağı projesi

Yıldız Dağları’nda Trakya Arısı Koruma Alanı içinde yer alan bölgede kurulması planlanan açık kuvarsit ocağı tepkilere yol açtı. Kanser nedenli ölüm oranları bakımından Türkiye’de ilk sıralarda yer alan Trakya’daki taş ocağı projesinin, halk sağlığını ve canlı yaşamını olumsuz etkileyeceği düşünülüyor.

Tekirdağ’ın Saray ilçesindeki Yıldız Dağları’ndaki ormanlık alana açık kuvarsit ocağı kurulmak isteniyor.

30 Haziran 2010 tarihli Tarım Bakanlığı oluruyla belirlenen Trakya Arısı Koruma Alanı içinde yer alan bölgede planlanan taş ocağı, yer altı sularına, halk sağlığına ve canlı yaşamına olumsuz etkileri nedeniyle tepki çekti.

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Istranca'nın eteklerine kurulmak istenen taş ocağını Meclis gündemine taşıdı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren Yüceer, Trakya’nın kanser nedenli ölüm oranlarının en yüksek olduğu bölge olduğuna hatırlattı.

Yüceer, "Trakya’da yer alan 4 ilin tamamı kanser nedenli ölüm oranları bakımından Türkiye’de ilk sıralarda yer almaktadır. Söz konusu alanda yapılacak madencilik faaliyetleri nedeniyle toprak ve suda oluşması muhtemel arsenik ve ağır metal kirliliğinin, bölgedeki kanser vakalarında artışa yol açabileceğinden endişe duyulmaktadır" dedi.

Bölgenin Trakya Arısı Koruma Alanı içinde yer aldığına da dikkat çeken Yüceer, projenin arıcılık kadar, bölgedeki hayvancılığı da olumsuz etkileyeceğine ilişkin kaygıları dile getirerek Bakan'a şu soruları sordu:

"Yıldız Dağları ve çevresinde kaç tane taşocağı ve maden işletmesi bulunmaktadır? Bunlardan kaç tanesi açık madencilik yöntemiyle çalışmaktadır? 2003 yılından bu yana Yıldız Dağları ve çevresinde kaç taş ocağı ve maden işletmesine izin verilmiştir? Taş ocakları ve madenlerin Yıldız Dağları ve çevresindeki doğal yaşama etkisine ilişkin Bakanlığınızın herhangi bir projeksiyonu var mıdır? Taş ocakları ve maden işletmelerinin Yıldız Dağları ve çevresindeki yer altı sularına etkisine ilişkin Bakanlığınızın yaptığı herhangi bir araştırma bulunmakta mıdır?"