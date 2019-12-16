'Ormanlar yakılıyor sonra talana açılıyor'

İzmir Özdere'de su kaynaklarına yakın olduğu için daha önce izin verilmeyen mermer ocağı için ÇED süreci başladı. CHP'li vekil Kani Beko, Meclis'te verdiği soru önergesinde 'Yangın uçaklarının neden gönderilmediği şimdi anlaşılıyor. Ormanlar önce yakılıyor sonra o bölgeler talana açılıyor' dedi.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Menderes’te birinci derece sit alanı olan ve tamamı orman alanı içinde yer alan bölgede mermer ocağı açılması için ÇED sürecinin başlamasını Meclis’e taşıdı. Beko, “Yangın uçaklarının neden gönderilmediği şimdi anlaşılıyor. Ormanlar önce yakılıyor sonra o bölgeler talana açılıyor” dedi.



İzmir’in Menderes İlçesi Özdere Mahallesi Yarılgan tepesine taş ocağı yapılması için MRT Madencilik tarafından hazırlanan projeyle ilgili ÇED süreci resmen başladı. Firma daha önce de ÇED başvurusunda bulunmuş ancak DSİ 2. Bölge Müdürlüğü bölgede su kaynaklarının bulunduğu gerekçesiyle olumsuz rapor hazırlamıştı. Firma yeni projesinde çalışma alanında küçülmeye gitti ve su kaynaklarının zarar görmeyeceğini öne sürdü.

Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle Meclis'te verdiği soru önergesinde Beko “Yeni kurulması planlanan bu mermer ocağının birinci derece SİT alanı ve ayrıca tamamının orman alanı içinde olması nedeniyle çevreye vereceği büyük zararların bilinmesine rağmen hangi gerekçe ile bu süreç başlatılmıştır” diye sordu.

Bölgede daha kaç ocak açılacağını soran Beko, İzmir’de yaz aylarında felakete neden olan ve Türk Hava Kurumu’nun uçaklarının yangına müdahale ettirilmemesiyle büyük tepki çeken olayı da konuyla ilişkilendirdi. Beko, “THK’nın yangın uçaklarının neden İzmir yangınında kullandırılmadığı şimdi anlaşılıyor. Ormanlar önce yakılıyor sonra da talana açılıyor. İşte şimdi bunun örneğini görüyoruz. Bölgede mermer ocağı için ÇED izni verildiğini öğreniyoruz. Bu İzmir halkına ihanettir. Ayrıca kurulacak mermer ocağı yerleşim alanlarına çok yakın bir bölgede yer alıyor. Bölgede bulunan tarım alanlarına ve yeraltı sularının bu ocak nedeniyle zarar göreceği açıktır. Buna rağmen süreç başlatılmıştır. Bunun bir an önce durdurulmasını talep ediyoruz, durması için gereken tüm mücadeleyi vereceğiz” açıklamalarında bulundu.

