İzmir'in akciğerlerini yok etme girişimi sürüyor

İzmir Karagöl'de açılmak istenen ve mahkemenin durdurma kararı verdiği taş ocağı için yeni ÇED dosyası hazırlayan Roge İnşaat, mahallede bilgilendirme toplantısı yaptı. Toplantıya katılan köylüler taş ocağını istemediklerini söyleyerek dilekçe topladı.

İzmir'in akciğerleri olarak bilinen Karagöl'de taş ocağı açma girişimlerini mahkemeler defalarca durdurmasına rağmen firmanın girişimleri sürüyor.

İzmir Valiliği'nin "ÇED gerekli değildir" diyerek ormanın içine kurulmasına izin verdiği Roge İnşaat'ın taş ocağı girişimini mahkemenin durdurmasının ardından bu kez de şirket hazırladığı yeni ÇED dosyası doğrultusunda bölge halkına bilgilendirme yaptı.

Menemen'in Ayvacık Mahallesi'ndeki ÇED bilgilendirme toplantısına katılan halk, taş ocağını istemediklerini, ormanlara dokunulmamasını dile getirdi. Toplantıda söz alan köylüler ve çevre gönülülleri, bölgede açılacak herhangi bir taş ocağının ormanlar başta olmak üzere içme sularına, Değirmendere Barajı'na, bölgede bulunan yaklaşık 10 bin arı kovanına, canlılara ve insan sağlığına zarar vereceğini söyledi. Menemen Ziraat Odası Başkanı Metin Karagöl, Karagöl'e açılacak bir taş ocağının içme sularına ve tarıma zarar vereceğini belirtti.

Toplantıya katılan Menemen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak, belediye olarak taş ocağına karşı olduklarını ve halkın yanında mücadele edeceklerini söyledi. Menemen Çevre Platformu avukatlarından Diler Bosut Güven ise bilirkişi raporlarında bölgede açılacak bir taş ocağının yıkıcı etkilerinin açıkca belirtilmesi ve mahkemenin gerekçeli kararlarına rağmen girişimlerin devam ettiğini dile getirdi. Güven, hukuki mücadeleyi bırakmayacaklarını söyledi.

Şirket yetklisi olduğu söyleyen jeoloji mühendisi ise patlatmayla elde edecekleri taşları kapalı bir ortamda kırarak taş ve kum elde edeceklerini, bölgede yaşayanlara patlatmadan önce haber vereceklerini iddia etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Valilik görevlilerinden oluşan heyete verilmek üzere halkın imzalarından oluşan bir de dilekçe toplandı.

Taş ocağı açılırsa şirketin yıllık bir milyon tona yakın malzeme işleyeceği belirtildi.

Koruma altındaki Karagöl Tabiat Parkı içinde ve göle yaklaşık bin 500 metre uzaklıkta orman içinde kurulması planlanan taş kırma ve eleme tesisi için 2005'ten beri bir çok firma girişimde bulunmuştu.