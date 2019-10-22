Emine Bulut'un ailesi İstinaf Mahkemesi’ne başvurdu

Eski eşi Fedai Varan tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut’un ailesi mahkemenin Varan hakkında verdiği müebbbet hapis kararına itiraz ederek İstinaf Mahkemesi’ne başvurdu.

Kırıkkale'de, 18 Ağustos'ta eski eşi Fedai Varan tarafından bir lokantada 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut’un ailesi mahkeme kararına itiraz etti.

Mahkeme dünkü duruşmada sanık Fedai Varan hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası vermişti. Emine Bulut'un avukatı Turgay Özcan, Varan'a verilen müebbet hapis cezası kararına, itiraz ederek kararı İstinaf Mahkemesi'ne götürdü.

Dünkü duruşmanın ardından Avukat Özcan kararın aileyi kısmen tatmin ettiğini ancak ağırlaştırılmış müebbet cezası beklediklerini söylemişti.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı da karara, istinafta itirazda bulunulacağını açıklamıştı.

