Ziraat Bankası Genel Müdürü’nden Demirören açıklaması

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Demirören Holding’e verilen 750 milyon dolarlık kredinin geri ödenmediği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Çakar, "Firmanın kredileri canlı hesaplarda izlenmektedir. Ancak şunu belirteyim bankamız bu firmaya da bütün müşterilerinde olduğu gibi, bankacılık kuralı ne ise aynısı uygulanacaktır" dedi.

Çakar, Ziraat Bankası’nın kuruluş noktasının tarım olduğunu, ancak bugün sadece tarımı kurgulayan bir banka olmaktan çıktıklarını belirterek, bankanın tarım dışındaki sektörlere de kredi verdiğini söyledi.

Bankanın aktif büyüklüğünün 2020 yıl sonu itibariyle 943 milyar lira olduğunu dile getiren Çakar, kredinin "canlı hesaplarda izlendiğini" belirtti.

Ülkücü mafya Sedat Peker, 9’uncu videosunda, Demirören'in Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediyi ödemediğini iddia etmişti.