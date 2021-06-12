Peker'den Demirören açıklaması: Mafyadan yardım alıp mallara nasıl çöktüğünüzü anlatacağım

Ülkücü mafya Sedat Peker, Yıldırım Demirören'e ilişkin usulsüzlük iddialarında bulundu.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Peker, "Lan pambıkören, senin OYAK’a Total’i fahiş fiyatla nasıl sattığını işledikten sonra Milangaz dosyasına geçeceğiz" derken, "pambıkören, baban meteliğe kurşun atarken Milangaz’ın gerçek sahibi Şevki Kurtkaya’nın ona yardım edip ilk dükkanı nasıl açtığınızdan başlayıp, sonraki süreçte devletten ve mafyadan yardım alıp adamın Milangaz da dahil birçok mallarına nasıl çöktüğünüzü de anlatacağım" iddiasında bulundu.
Peker'in sosyal medya hesabından yaptığı ilgili paylaşımlar şöyle: