Peker'den Demirören açıklaması: Mafyadan yardım alıp mallara nasıl çöktüğünüzü anlatacağım

Ülkücü mafya Sedat Peker, Yıldırım Demirören'e ilişkin usulsüzlük iddialarında bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Peker, "Lan pambıkören, senin OYAK’a Total’i fahiş fiyatla nasıl sattığını işledikten sonra Milangaz dosyasına geçeceğiz" derken, "pambıkören, baban meteliğe kurşun atarken Milangaz’ın gerçek sahibi Şevki Kurtkaya’nın ona yardım edip ilk dükkanı nasıl açtığınızdan başlayıp, sonraki süreçte devletten ve mafyadan yardım alıp adamın Milangaz da dahil birçok mallarına nasıl çöktüğünüzü de anlatacağım" iddiasında bulundu.

Peker'in sosyal medya hesabından yaptığı ilgili paylaşımlar şöyle:

"Lan pambıkören kendi yalınızı yakıp, içindeki fahiş fiyatla sigortalattığınız tabloların parasını alıp, sonra sözde yanan tabloları nereye gönderdiğinizi de anlatacağım. Sizi deli edeceğim.

pambıkören, babanın meşhur bir lafı vardı ya Senetle verseler tüm İstanbul’u satın alırım sözünü eskilerin hepsi bilir. Çünkü baban kimseye parasını ödemezdi. Hem mafya hem devlet bağlantılarıyla mallara çökerdi.

Seninle işim bittiğinde tüm mallarını kaybedeceksin. Yönetim değiştiğinde de kesin cezaevine gideceksin.

Milangaz dosyasının tamamı bende. Okumaya başladım. Yüzde altmışına nasıl çöktüğünüzün evrakı da bende. Göreceksiniz.

Mehmetçiğin paraları olan OYAK’a Total’i fahiş fiyatla sattığınızda yeni yönetimdeki hangi üyenin Bu yasadışı, bunu imzalamam dediğini dahi biliyorum. Her şey çok eğlenceli olacak."