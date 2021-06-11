Boyun Eğme'nin yeni sayısı "Onun marinasına bunun medyasına değil, memleketin üstüne 'çöktüler'" manşetiyle çıktı.

Gazetede "Demirören borcunu ödemiyorsa biz de ödemiyoruz" diyen gençlerin sesine kulak veriliyor.

TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme'nin 305. sayısında şu değerlendirmeye yer veriliyor:

"Kuruluşu Cumhuriyet’ten önceye uzanan Ziraat Bankası, Cumhuriyet’ten sonra dönemin en önemli kurumlarından birisi haline geldi. Toprak ağalarına karşı destek alımlarıyla yoksul çiftçiye destek oldu. Şeker, iplik ve bez fabrikalarının kuruluşlarına omuz verdi.

Aradan geçen yıllarda AKP’nin tüm kurum ve değerleriyle birlikte Cumhuriyet’e karşı açtığı savaş, Ziraat Bankası’nın işlevini de dönüştürdü.

Artık çiftçilere, yurttaşa verdiği düşük faizli kredilerle değil, göz göre göre şirketlere hibe ettiği batık kredilerle gündeme gelir oldu Banka.

Bu düzende Demirörenler çöker, Koçlar çöker, Sabancılar çöker. Birbirlerine değil, halkın malına, emeğine çökerler. En iyi bildikleri iştir."

Gazetenin bu sayısında "Demirören borcunu ödemiyorsa biz de ödemiyoruz" diyen gençlere kulak veriliyor, borçlarıyla yarını ipotek altına alınan çiftçilerin isyanına yer veriliyor.

Boyun Eğme'de, bolca Mehter marşı çalmasıyla ünlü havuz medyasında bu sıralar Mehter marşının neden pek duyulmadığına da değiniliyor.