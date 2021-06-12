Ziraat Bankası'nın ödenmeyen kredilerinin toplam miktarı ortaya çıktı

Demirören'e Doğan Medya'nın satın alınışı sürecinde verdiği 750 milyon dolarlık krediyi tahsil etmediği öne sürülen Ziraat Bankası'nın kredi tablosu ortaya çıktı.

Ziraat Bankası’nın ödenmediği için yakın izlemeye aldığı kredilerin toplamı bir yılda yüzde 58 oranında arttı.

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, banka tarafından izlemeye alınan kredi 29,5 milyar TL’ye, kredi sayısı da 178 bin 987’den 230 bin 431’e çıktı. Bankaya olan büyük kredi borçlarını ödemeyen müşterilerin isimleri “sır” gerekçesiyle açıklanmıyor ancak alıp ödemedikleri kredilerin büyüklüğü milyarları buluyor.

Bu kredilerde de en büyük paya kredilendirilen büyük ölçekli sermaye grupları sahip oldu. Yakın izlemedeki kredilerin yüzde 6,6’sını bireysel, yüzde 27,7’sini girişimciler, yüzde 65,7’sini de kurumsal şirketlerin kredileri oluşturdu.

Bankanın ilk büyük 100 nakdi kredi müşterisinin toplam krediler portföyü içindeki payı yüzde 28, ilk 200’ün payı ise yüzde 33 olarak gerçekleşti.

Banka, nakdi kredilerinin 180 milyar 475 milyon TL’sini kurumsal ve 120 milyar 407 milyon TL’sini girişimci müşterilere kullandırdı. Kurumsal krediler önceki döneme göre yüzde 10,4 oranında artışla 16 milyar 931 milyon TL, girişimci müşterilerin kredi bakiyesi ise bir önceki yıla göre yüzde 14,5 oranında artışla 15 milyar 235 milyon TL arttı. Bankanın kredi portföyünde kurumsal müşterilerin payı yüzde 43,2, girişimci müşterilerin payı ise 28,8 oldu.