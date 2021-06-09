Demirören ve AKP'nin Ziraat Bankası oyunu ortaya çıktı

Ülkücü mafya Sedat Peker geçen pazar günü yayımladığı videoda, Demirören'in Ziraat Bankası'ndan çektiği krediyi ödemediğini söylemiş, "Bunu ödemek için Kemerburgaz'da bir arsayı belirlediler bunun üzerine yapacaklar" demişti.

Peker'in sözünü ettiği olayın ayrıntıları ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Demirören Holding’in Ziraat Bankası’ndan çektiği 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira krediyi ödemediği, kredi için ipotek ettirdiği araziyi ise borçlarına karşılık bankaya verdiği öğrenildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yapılaşmaya açtığı arazinin imar planları da bu süreçte iptal edildi.

Ziraat Bankası’nın yüz milyonlarca liralık alacağına karşı aldığı araziler, yeşil alan ve golf sahası olarak kalınca değeri çok büyük oranda düştü. Ziraat Bankası’nın hiçbir şey yapamayacağı bu arazileri Demirören’in borcuna karşılık neden devraldığı merak konusu.

Habere göre, kredi ve arsa skandalı şöyle gelişti: