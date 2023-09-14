Sivas Katliamı davasında kritik duruşma başladı: Zaman aşımı uygulanacak mı?

Sivas'ta 2 Temmuz 1993 tarihinde Madımak Oteli'nde 33 kişinin şeriatçı grup tarafından yakılarak katledilmesine dair firari sanıklar Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karakaş hakkında devam eden davanın duruşması Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Davanın bugüne kadar uzatılmış olması 2 Temmuz'da dolan 30 yıllık "zaman aşımı"nın beklenmesiyle davayı düşürme çabası olarak yorumlanıyor. Nitekim savcılığın bugünkü duruşmada "zaman aşımından davayı düşürme" talebinde bulunabileceği belirtiliyor.

Ancak müşteki avukatları Sivas Katliamı'nın insanlığa karşı işlenen bir suç olduğunu ve zaman aşımının bu davada uygulanamayacağını vurguluyor.

Mahkemenin bu duruşmada zaman aşımının uygulanıp uygulanmayacağına karar vermesi bekleniyor.

Duruşmada sanıkları temsil eden avukatların AKP'li isimlerden oluşmasıysa dikkat çekiyor:

"Av. Bülent Tüfekçi - Eski Bakan

Av. Halil Ürün - RP kayıp trilyon davası sanığı, AKP Afyon Milletvekili

Av. Nevzat Er - Eski AKP Eminönü Belediye Başkanı

Av. Suat Altınsoy - Eski AKP Konya İl Başkanı Yardımcısı

Av. Ali Aşlık - Eski AKP İzmir İl Başkanı ve 24. dönem milletvekili

Av. Bedrettin İskender - AKP Ümraniye Belediye Başkan adayı

Av. Ekrem Bedir - Sakarya AKP Hendek Belediye Meclis Üyesi

Av. Faruk Gökkuş - AKP Kâğıthane İlçe Başkanı

Av. Hasan Hüseyin Pulan - AKP İstanbul İl Disiplin Kurulu üyesi

Av. Hurşit Bıyık - AKP Trabzon İl Başkan Yardımcısı"

'Karamollaoğlu belediye önüne taşları getiren kişidir'

Duruşmada söz alan Madımak Oteli'nde katledilen Gülsüm Karababa'nın ağabeyi Hüseyin Karababa dönemin belediye başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, dönemin valisinin, ordu komutanlarının, emniyet müdürünün mahkemede dinlenmesi gerektiğini söyledi. Karababa "Karamollaoğlu belediye önüne taşları getiren kişidir. Burada katliamı basitleştirmesinler. Karamollaoğlu buraya ifadeye çağrılmadığı sürece Türkiye karanlıkta kalacaktır" dedi.

Avukatlardan hakime: Zaman aşımına ne ara karar verdiniz?

Dava avukatları hakime "Mahkemenin tutanaklarında 2 Temmuz 2023'te 30 yıl dolduğu için zaman aşımı olacak yazmışsınız. Zaman aşımına ne ara karar verdiniz?" diyerek tepki gösterdi.