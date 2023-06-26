Gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alındı

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında, geçen hafta yayınlanan 4 Soru 4 Cevap programında AKP’nin Abdullah Öcalan ile yeni bir çözüm süreci hazırlığında olduğu görüşünü anlatmak için kullandığı sözlerin hedef gösterilmesi üzerine “Terör örgütünü övme” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Merdan Yanardağ, sözlerinin bağlamından koparıldığını anlattığı ve yayınlanmayan görüntüleri yeniden yayınladığı bir özel yayına katıldı. Yanardağ, yayın esnasında kanalın ofisine gelen polis memurları tarafından yayın sonrasında gözaltına alındı.

DİSK Basın-İş: Linç kampanyası yürütüldü

Disk Basın-iş, "Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında yürütülen linç kampanyası sonrası gözaltına alındı, ifadesi alınmak üzere Vatan Emniyet müdürlüğü'ne götürüldü" açıklaması yaptı.