Gazeteci Yanardağ'a gözaltıya tepki yağdı: 'Merdan Yanardağ serbest bırakılsın'

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında, geçen hafta yayınlanan 4 Soru 4 Cevap programında AKP’nin Abdullah Öcalan ile yeni bir çözüm süreci hazırlığında olduğu görüşünü anlatmak için kullandığı sözlerin hedef gösterilmesi üzerine “Terör örgütünü övme” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Yanardağ, bugün yayın esnasında kanalın ofisine gelen polis memurları tarafından yayın sonrasında gözaltına alındı, ifadesi alınmak üzere Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gözaltına alınmadan önce yaptığı yayında Yanardağ, TELE1’e kumpas kurulduğunu belirterek “Geçen hafta salı günü yani 6 gün önce 4 Soru 4 Yanıt programında yaptığım değerlendirme 6 gün sonra bulunuyor. TELE1’e, bana ve bizim üzerimizden Türkiye’nin demokratik kamuoyuna ve güçlerine yönelik bir saldırı ve kumpasa dönüştürülmeye çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

Yanardağ’ın gözaltına alınmasına büyük tepki toplandı. O tepkiler şöyle:

Meslektaşımız Merdan Yanardağ'ın bir linç kampanyası sonucu gözaltına alınmasını kınıyoruz! Bu ne demokrasiyle ne yargı bağımsızlığıyla bağdaşır. İfade özgürlüğü önündeki engelleri hep beraber kaldıracağız. #GazetecilikSuçDeğildir https://t.co/hljr2vAAc0 — Gazeteciler Cemiyeti (@Cemiyet1946) June 26, 2023

Tele1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın, insanlık dışı olan İmralı tecridi ile ilgili değerlendirmesi nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma süreci Türkiye’de yargı ve RTÜK’ün iktidarın politikalarına göre hareket ettiğini bir kez daha gösterdi.



AKP iktidarı… — HDP (@HDPgenelmerkezi) June 26, 2023

DEMOKRASİ AYAKLAR ALTINDA

Basın özgürlüğü,

İfade özgürlüğü,

Adalet ayaklar altında.



Ayıptır.

Çağrılsa ifadeye gelecek bir gazeteci, ekip yollanıp böyle “aldırılır” mı?#MerdanYanardagaOzgürluk https://t.co/iKAK3eDjMu — Zafer Arapkirli (@ZaferArapkirli) June 26, 2023

Kınıyorum.

Göz önünde bir gazeteci, ne zaman çağırsanız gelir ifade verir.

Gözaltı ne?

Kimi, bununla mı korkutup yıldıracaksınız? https://t.co/GuoaewL4Td — Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) June 26, 2023

Gazeteci @merdanyanardag gözaltında. Bir gazetecinin gözaltına alınması asla kabul edilemez. Adil yargılama herkes içindir ama bu gözaltı “intikam” hamlesidir. Derhal serbest bırakılmalıdır. @tele1comtr — Musa Özuğurlu (@musaozugurlu) June 26, 2023

Kırpılarak oluşturulmuş bağlamından koparılmış bir video dolaşıma sokuldu, troller harekete geçti ve @merdanyanardag gözaltına alındı. İktidarın Türkiye Yüzyılı böyle başladı. Bu, tüm demokrasi güçlerine ve bağımsız medyaya yönelik bir hamledir ve ancak birlikte karşı konulabilir https://t.co/e5cskAo57u — gökmen karadağ (@haberaktif) June 26, 2023

Merdan Yanardağ linç kampanyası ile hedef gösterildi. Yanardağ'ın sert muhalefeti her demokraside bir haktır. Haksız bir linç kampanyası sonrası gözaltı kabul edilemez. Buna kayıtsızlık da... #MerdanYanardağ https://t.co/ozk2JjQTtH — O. Suat Özçelebi (@suatozcelebi) June 26, 2023

Ne olmuştu?

Yanardağ’ın AKP’li Galip Ensarioğlu’nun ‘çözüm süreci’ sözlerini eleştirdiği programdan bir bölüm, yine AKP milletvekili Mehmet Ali Çelebi tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı. Yanardağ, Çelebi’nin paylaşımı sonrası sosyal medyada hedef haline gelmişti. Çelebi’nin yayınladığı videoda Yanardağ şunları söylüyor: “Abdullah Öcalan’a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Ailesi ve avukatı ile bile görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan; çok kitap okuyan, siyaseti doğru okuyan, doğru gören, çözümleyen son derece zeki bir kişidir.”

Ancak Çelebi’nin yayınladığı video, tüm programın sadece küçük bir kısmı.