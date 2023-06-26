Gazeteci Yanardağ'a gözaltıya tepki yağdı: 'Merdan Yanardağ serbest bırakılsın'

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın kırpılarak servis edilen yayındaki sözleri nedeniyle gözaltına alınmasına tepki yağdı.

Haber Merkezi

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında, geçen hafta yayınlanan 4 Soru 4 Cevap programında AKP’nin Abdullah Öcalan ile yeni bir çözüm süreci hazırlığında olduğu görüşünü anlatmak için kullandığı sözlerin hedef gösterilmesi üzerine “Terör örgütünü övme” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Yanardağ, bugün yayın esnasında kanalın ofisine gelen polis memurları tarafından yayın sonrasında gözaltına alındı, ifadesi alınmak üzere Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gözaltına alınmadan önce yaptığı yayında Yanardağ, TELE1’e kumpas kurulduğunu belirterek “Geçen hafta salı günü yani 6 gün önce 4 Soru 4 Yanıt programında yaptığım değerlendirme 6 gün sonra bulunuyor. TELE1’e, bana ve bizim üzerimizden Türkiye’nin demokratik kamuoyuna ve güçlerine yönelik bir saldırı ve kumpasa dönüştürülmeye çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

Yanardağ’ın gözaltına alınmasına büyük tepki toplandı. O tepkiler şöyle:

Ne olmuştu?

Yanardağ’ın AKP’li Galip Ensarioğlu’nun ‘çözüm süreci’ sözlerini eleştirdiği programdan bir bölüm, yine AKP milletvekili Mehmet Ali Çelebi tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı. Yanardağ, Çelebi’nin paylaşımı sonrası sosyal medyada hedef haline gelmişti. Çelebi’nin yayınladığı videoda Yanardağ şunları söylüyor: “Abdullah Öcalan’a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Ailesi ve avukatı ile bile görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan; çok kitap okuyan, siyaseti doğru okuyan, doğru gören, çözümleyen son derece zeki bir kişidir.”

Ancak Çelebi’nin yayınladığı video, tüm programın sadece küçük bir kısmı.

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Gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alındı