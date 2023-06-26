Merdan Yanardağ: İyi Parti montaj video üzerinden Tele1'e saldırıyor

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İYİP'in asılsız iddialarla kanala saldırdığını duyurdu.

Partinin, kanala 'Öcalan'ı övdüğü' iddiasıyla montaj video üzerinden saldırdığını söyleyen Yanardağ, sosyal medya üzerinden şu ifadeleri kullandı:

"İyi Parti Tele1'e saldırıyor.. Hem de montaj bir video üzerinden. Güya Öcalan'ı övmüşüm. Yalan! AKP'nin yeni bir çözüm süreci hazırlığını eleştirdim. 5'li Çete ile tezgah kurmalarını engelledik. Dertleri bu. Şimdi de iktidara yanışıyorlar. Hesapları da bu. Yanıtını alırlar.."