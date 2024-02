Bir günde 8 kadın cinayeti: İşte AKP Türkiyesi

Türkiye'de basına yansıyan haberlere göre önceki gün en az 8 kadın cinayeti işlendi. 7 kentte kadınlar ya eşleri ya da boşandıkları kişilerce katledildiler. Bir gün içinde Adıyaman, Bursa, Sakarya, Erzurum, Denizli ve İstanbul'dan en az 8 kadın cinayeti haberi geldi.

Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK) "İşte AKP Türkiyesi, Türkiye Yüzyılı..." başlığıyla yaptığı açıklamada öldürülen kadınların biri hariç hepsinin boşanma aşamasında olduğu veya boşandığı kişi tarafından öldürüldüğüne dikkat çekti.

Yapılan açıklamada devletin tüm olanaklarına sahip olan AKP'nin bu gücü kadın cinayetlerini önlemek için değil, kadınları daha da karanlığa boğmak için kullandığı vurgulanarak emekçi kadınlara "bu karanlıkta birbirimizin yoluna ışık olalım" çağrısı yapıldı.

KDK'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"AKP ile daha da kararan bu sömürü düzeninde bizler Medeni Kanun'daki boşanma hakkımızı bile kullanamıyoruz. Hukuken boşansak bile gerçek hayatta bunun karşılığı olmuyor. Bu da yetmiyor, devletin tüm olanaklarına sahip olan AKP bu gücü kadın cinayetlerini önlemek için değil, kadınları daha da karanlığa boğmak için kullanıyor. Aile hukukuna arabuluculuk getirmenin, nafaka hakkımızı tırpanlamanın tasarıları üzerinde çalışıyorlar.

Bu ülkede AKP cenahından biz kadınların haklarına dair açılan her tartışma, dinci gericilik uğruna atılan her bir adım, kadınlara dair söylenen her bir söz kadın cinayetlerinin artmasına sebep oluyor. Bu yüzden KDK olarak laik, eşitlikçi ve emekçilerin çıkarlarına işleyen bir ülkenin kurulması gerektiğini savunuyoruz. Böyle bir ülke de ancak biz işçilerin, emekçilerin iktidarıyla kurulur.

Mücadelemiz ve çağrımız tüm emekçi kadınlaradır. Gelin hem bu karanlık günlerde birbirimizin yoluna ışık olalım, hem de insanca yaşayacağımız bir ülke için birlikte mücadele edelim."