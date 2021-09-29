Arif Sağ ve Cahit Berkay MESAM'dan atıldı!

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nin (MESAM) 2018 yılında yapılan genel kuruluna hile karıştırıldığı iddiasıyla, Coşkun Sabah, Recep Ergül, Suat Suna, Vedat Çetinkaya, Turhan Taşan, Celal Yarıcı gibi isimlerin açtığı genel kurulun iptali davasında karar çıktı. Mahkeme Ergül ve arkadaşlarını haklı bularak, MESAM’ın 2018’de yapılan Genel Kurulu’nda alınan kararların kesin hükümsüzlüğünü gözeterek iptaline karar verdi.

İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına Arif Sağ ve Sümer Ezgü katılmazken, son seçimlerde MESAM Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Recep Ergül ile Coşkun Sabah, Suat Suna gibi isimler hazır bulundu.

2018’de Coşkun Sabah yönetiminin aldığı tartışmalı karar

2018’de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Coşkun Sabah, Turhan Taşan, Vedat Çetinkaya, Recep Ergül, Polat Yağcı (Poll Production), İpek Açar ve Fuat Güner’den oluşan geçici yönetim heyeti MESAM’a atanmıştı. Atanmış yönetimin hazırladığı rapor ile Arif Sağ, Cahit Berkay, Ali Haydar Timisi, Ali Rıza Binboğa gibi isimlerin yer aldığı 15’e yakın besteci MESAM üyeliğinden atılmıştı. 31 Mayıs 2018’de yapılan Genel Kurul’da ise, üyelerin %62’sinin oyuyla bu karar iptal edilerek, Sağ, Berkay ve diğer müzisyenler MESAM’a geri dönmüştü.

Kamuoyunda Orhan Gencebay’ın manevi oğlu olarak bilinen Recep Ergül ve arkadaşları, Genel Kurul’da alınan kararı mahkemeye taşıyarak üç yılı aşkın bir süredir devam eden hukuki süreci başlatmıştı.