Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) başkanlığına yeniden 310 oyla Arzu Çerkezoğlu seçildi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) başkanlığına yeniden Arzu Çerkezoğlu seçildi.

DİSK’in 16. Genel Olağan Kurulu yeni yönetimin seçilmesi amacıyla dün Haliç Kongre Merkezi’nde biraraya geldi. 360 delegenin oy kullandığı seçimde, 310 oyla Arzu Çerkezoğlu başkan seçildi. Başkanlığa adaylığını koyan Real direnişçisi Kader İpek Altınbulak ise 25 oy aldı. Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ise 312 oyla genel sekreter seçildi. Kazanan isimlerin açıklanmasının ardından salonda “İşte örgüt, işte başkan”,“İnadına sendika, inadına DİSK” sloganları atıldı. Çerkezoğlu, “Bu onurlu görevin yükünün daha da ağırlaştığı bu tarihsel süreçte insanca yaşayacağımız, eşitliğin, adaletin ve özgürlüğün tesis edildiği bir yeniden kuruluşa ihtiyacımız var” dedi.