DİSK Genel Kurulu'nun açılışını 'Millet İttifakı' yaptı

DİSK 16. Olağan Genel Kurulu, bugün düzenlenen açılış toplantısıyla başladı. Toplantının ilk günü 'Millet İttifakı' temsilcileri DİSK Başkanı'nın yanında oturdu, açılış konuşmaları bu isimler tarafından yapıldı. DİSK toplantısının ilk gününde İYİP'ten Ahat Andican, CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'den Sezai Temelli konuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da toplantının 'ev sahiplerinden' biri olarak kürsüye çağrıldı, konuşma yaptı.

DİSK'in 16. Olağan Genel Kurulu'nun açılışı "Millet İttifakı"nın temsilcilerinin konuşmalarıyla yapıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski MHP'li, İYİP İstanbul Milletvekili Ahat Andican Genel Kurul'a katıldı, kürsüye çıkarak konuşma yaptı.

Andican konuşmasında, "Millet İttifakı arkasında bir araya gelerek, birleşerek önümüzdeki seçimlerde insan haklarına saygısız, cumhuriyete saygısız iktidarın sonunu getireceğiz" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde "Millet İttifakının" dışında bırakılan ancak pek çok yerde ittifak adaylarına destek veren HDP adınaysa Sezai Temelli bir konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla çok sayıda belediye işçisinin patronu konumunda olan Ekrem İmamoğlu toplantının "ev sahiplerinden" biri olarak kürsüye çağrıldı, konuşmasını yaptı.

Geçtiğimiz aylarda Sosyal Demokrat Kamu İşverenler Sendikası'nın ilk genel kurulunda sendikanın başkanı seçilen Tunç Soyer'in yardımcısı Mustafa Özuslu da Genel Kurul salonundaki konuklar arasındaydı.

Toplantıdaki konuşmalardan bazı satırbaşları şöyle:

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: Demokrasi olmadan emeğin hakları olmaz, emeğin hakları olmadan demokrasi olmaz. Bizler ekmek mücadelesinin bir parçası olarak demokrasi mücadelesi yürütürken korunacak bir demokrasiden değil kurulacak bir demokrasiden bahsediyoruz. Bu baskıları ortadan kaldıracak olan işçi sınıfıdır.

Kürt sorununun demokratik çözümü başta olmak üzere demokrasinin tüm kurallarıyla işlediği bir ülke için, savaş çığırtkanlığına karşı yurtta, bölgede ve dünyada barış ve kardeşlik için, elbette laiklik, demokrasi ve sosyal bir hukuk devleti için omuz omuza yürüyeceğiz.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Bu ülkede huzurlu yaşamanın formülü işçilerimizin emeğinin karşılığını alabilmesi. Bunu sağladığımızda gerisi kolay bir süreç ama ne yazık ki ülkemizde bu manada umutsuzluk ve mutsuzluk yaşıyoruz. Korkunç bir işsizlikle karşı karşıyayız. Dış güç gibi teorilere ihtiyaç yok. Her kesimden insanın bir iş bulma mücadelesiyle karşı karşıyayız.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: Her şeye her gün yeni bir vergi ve vergi zammı geliyor. Bütün bu zamlar aslında yandaşlara daha fazla fon bulmak için yapılıyor. Şimdi de toplumu daha fazla borç girdabına sürükleyecek yasaları getiriyorlar. Bu zihniyetten hep birlikte kurtulmalıyız.

İYİP İstanbul Milletvekili Ahat Andican: (Siyasi parti temsilcilerine konuşma hakkı verilmeyeceği şeklinde bir bilgi aktarıldığı için konuşma hazırlamadığını belirterek söze başladı.)

Toplumun hakkını savunarak, toplumun yaşanılabilir bir Türkiye, onurlu bir Türkiye oluşturulmasına destek verilmesinden başka bir çare yok. Tabii DİSK'in bu konuda üzerine düşeni fazlasıyla yapacağını düşünüyorum, sayın başkan buna ilişkin konuştu. Millet İttifakı arkasında bir araya gelerek, birleşerek önümüzdeki seçimlerde insan haklarına saygısız, cumhuriyete saygısız iktidarın sonunu getireceğiz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Karl Marx bir dönem 'Dünyanın bütün işçileri birleşin' diyordu. Şimdi geldiğimiz 21 YY.'da otoriter rejimlerin giderek güç kazandığı bir ortamda yeni bir söylemle yola çıkmak zorundayız. Dünyanın bütün demokratları birleşmek zorundayız