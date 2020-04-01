Venezuela'dan ABD'nin yaptırımlarını kaldırmak için geçiş hükümeti şartına tepki

ABD, Venezuela'ya uyguladığı yaptırımları kaldırmak için geçiş hükümeti kurulması şartını öne sürdü. Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza, 'Venezuela'ya dair kararlar kurumlarıyla ve yasalarıyla Venezuela'da alınır. ABD tarafından idare edilmiyoruz' diyerek tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve ABD destekli "muhalefet" lideri Juan Guaido'nun yeni seçimler için görevlerinden çekilmesi gerektiğini savundu.

Ülkede geçiş hükümeti kurulmasını ve 6-12 ay içinde yeni seçimlerin yapılması şartının koşan Pompeo, bu koşulların karşılanması durumunda "Washington'un Venezuela'ya uyguladığı tüm yaptırımların kaldıracağını" söyledi.

Mecliste seçilecek vekillerin oluşturacağı geçici hükümetin bir sonraki meclis seçimlerine kadar görev yapabileceğini savunan Pompeo, söz konusu hükümetin başkanlık seçimlerinde yer almamasını istedi.

VENEZUELA'DAN TEPKİ: ABD TARAFINDAN YÖNETİLMİYORUZ

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ülkesinin Pompeo'nun önerisini reddettiğini açıkladı.

Telesur'da yer alan habere göre, Arreaza, "Ne istediklerini, nasıl istediklerini söyleyebilirler. Ne var ki, Venezuela'ya dair kararlar kurumlarıyla ve yasalarıyla Venezuela'da alınır. ABD tarafından idare edilmiyoruz" açıklamasında bulundu.

Arreaza, "Her zaman ilişkilerimizin iyi olmasını istedik, ancak Venezuela'yı ve petrolünü kontrol etme takıntıları var. Venezuela'nın dediğini yaparız, Trump'ın değil" dedi.

Sosyal medya hesabından da açıklama yapan Arreaza, "Bolivar hükümeti, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ülkemizde güdümlü hükümet kurma hamlelerine karşılık, yabancı bir hükümetin vesayetini kabul etmiyor ve hiçbir zaman etmeyecektir" açıklamasında bulundu.