Maduro: ABD Venezuela'ya karşı savaş planı hazırlıyor

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD yönetiminin Venezuela'ya karşı savaş planı hazırladığını söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas'ta vali ve belediye başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda ABD'nin ülkesine yönelik planlarına ilişkin konuştu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Maduro, "Washington, Venezuela'ya savaş, terör ve istikrarsızlık getirme, silahlı çatışmaları körükleme ve askeri müdahaleyi meşru gösterme planı hazırlama kararı aldı" dedi.

ABD'ye bu planı hazırlamasında Brezilya'nın yardım ettiğini kaydeden Maduro, "Brezilya'nın demokratik, insani çevrelerinden, halkından ve silahlı kuvvetlerinden Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğiyle Venezuela'ya karşı maceraya atılmasını durdurmalarını talep ediyoruz" çağrısı yaptı.