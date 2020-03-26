ABD’den Venezuela’ya yeni saldırı: Maduro hakkında bilgi verenlere para ödülü

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hakkında ‘narko-terör’ suçlamasıyla iddianame hazırladı, Bolivarcı liderin tutuklanması için bilgi verenlere 15 milyon dolara kadar ödül vereceğini açıkladı.

Dünyayı saran koronavirüs pandemisine karşın ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırısı devam ediyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu darbe girişimiyle devirmeye çalışan ABD, şimdi de hakkında uyuşturucu trafiğiyle bağlantısı olduğu iddiasıyla iddianame hazırladı.

ABD Adalet Bakanlığı, Nicolas Maduro ve bazı Venezuelalı yetkililer hakkında “narko-terör” suçlamasıyla iddianame hazırladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada Maduro’nun tutuklanması için gerekli bilgiyi verecek kişilere 15 milyon dolara kadar ödül verileceği belirtildi.

Maduro'nun yanı sıra hakkında iddianame hazırlanan kişilerin, iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) Birinci Başkan Yardımcısı ve Kurucu Meclis (ANC) Başkanı Diosdado Cabello, Venezuela Askeri İstihbarat Şefi Hugo Carvaja, eski Tümgeneral Cliver Alcala Cordones, Sanayi ve Tabii Üretim Bakanı Tarık el Aissami olduğu belirtildi. Açıklamada hakkında iddianame hazırlanan kişilerin Venezuela'dan narkotik maddelerin sevk edilmesine yardımcı oldukları ileri sürüldü.

ABD koronavirüs pandemisine rağmen Venezuela’ya uyguladığı yaptırımları da sürdürürken, ABD Adalet Bakanı William Barr bugün yaptığı açıklamada ülkesinin Venezuela’yı “teröre destek veren ülke” olarak tanımlayacağını açıkladı.