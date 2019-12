Şili'de protestolara katılan öğrenciler: Durma niyetimiz yok

Şili'de iki ay önce ulaşım zammı protestosu olarak başlayan ve kısa sürede tüm ülkeye yayılan eylemler sürüyor.

Associated Press'te yer alan habere göre, ulaşım zammına karşı ilk protestoyu başlatan öğrenciler, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın eylemlerin başlamasından bu yana sosyal hizmetlerin iyileştirme adımlarının yeterli olmadığını belirtiyor.

Ulaşım zammı protestolarında yer alan ilk isimlerden olan 18 yaşındaki öğrenci Catalina Santana, son on yılda yapılan öğrenci protestolarının ulaşım ve üniversite sınav giriş ücretleri alanında kısıtlı kazanımlar sağladığını söylerken, ülkede yaşayan gençlerin köklü yapısal değişiklikler gerçekleşene kadar sokakta eylemlerini sürdüreceklerini kaydetti.

Eylemlerin başlamasının ardından Pinera, öğrencilerin eğitim kredi ve faiz ödemelerini iptal ederken, öğrenciler buna ilişkin daha kalıcı adımlar atılmasını talep ediyor.

2011 yılında öğrenci liderliği yapmış olan Kongre üyesi Gabriel Boric de, 2019 öğrenci hareketinin ülkede önemli değişikliklerin önünü açacağına inandığını belirtti.

EYLEMLERDE POLİS ŞİDDETİ SÜRÜYOR

Ülkede iki aydır süren eylemlerde polis, protestoculara biber gazı ve coplarla müdahale etmeye devam ediyor.

Battle scenes of Chileans continuing the fight against police repression. #ChileEnCrisis pic.twitter.com/l9fnHJwDsS

— redfish (@redfishstream) December 11, 2019