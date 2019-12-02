ABD'den Latin Amerika'daki sağcı hükümetlere protestolara karşı destek sözü

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, protesto gösterilerinin ayaklanmaya dönüşmesine karşı ‘meşru’ diye tanımladığı Latin Amerika hükümetlerine yardım edeceklerini açıkladı. Pompeo bunun amacınıysa protestoların ‘Küba ve Venezuela tarafından kaçırılmasını engellemek’ diye niteledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Latin Amerika’da sağcı hükümetlerin neoliberal politikalarına karşı yükselen halkın protesto gösterilerine ABD'nin de müdahale edeceğini açıkladı.

Pompeo protestoların ayaklanmaya dönüşmemesi için “meşru” diye tanımladığı hükümetlere ABD’nin destek vereceğini söyledi. Bunun gerekçesini de protestoları “Küba ve Venezuela’nın kaçırmasına engel olmak” diye açıkladı.

ABD’nin Latin Amerika politikasına ilişkin Louisville Üniversitesi’nde konuşan Pompeo, ABD’nin Latin Amerika’da “meşru" diye tanımladığı hükümetlere "protestoların ayaklanmaya dönüşmesini önlemek için" yardım edeceğini söyledi.

ABD’nin kıtadaki politikasının “ahlaki ve stratejik netliğe” dayandığını iddia eden Pompeo, Bolivya, Şili, Kolombiya ve Ekvador’daki protesto gösterilerinin bu ülkelerin hükümetlerinin “meşru ve demokratik karakterini” gösterdiği iddiasında bulundu.

Bolivya’da Morales’in istifasına yol açan darbe yönetimine karşı halkın protestoları sürerken, Şili, Kolombiya ve Ekvador’da da hükümetlerin neoliberal politikaları protestoların hedefinde.



'KÜBA VE VENEZUELA PROTESTOLARI KAÇIRMASIN DİYE'

Pompeo ABD’nin kıtanın sağcı ve ABD yanlısı hükümetlerine desteğini, protestoculara karşı da vereceğini ifade ettiği açıklamasında bunu Küba ve Venezuela’nın protestoları “kaçırmasını” önlemek için yapacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı ayrıca Rusya ve Çin’in Latin Amerika’da “kötücül” etkisi olduğunu öne sürdüğü konuşmasında, ABD’nin, “arka bahçe” diye tanımladığı Latin Amerika’da “aşırı miktarda yapacak işi” olduğunu söyledi. Pompeo Çin’in Latin Amerika’daki faaliyetlerini de “talancı” diye tanımladı ve bu faaliyetlerin ülkelere ilk bakışta cazip gelebileceğini ve Çin ile anlaşma yapabileceklerini ancak bunun yurttaşları için “kötü” olacağını öne sürdü.

