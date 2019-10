SDG sözcüsünden Trump'a: Bu etnik temizlik değil mi?

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Basın Sözcüsü Mustafa Bali, sosyal medya hesabından Trump'un ''Kürtler yeni bölgelere yerleştiriliyor'' paylaşımına tepki gösterdi.

Bali Trump'a, ''Bütün saygımla bay başkan, kendinizde milyonlarca kürdü evlerinden sürüp başka yere yerleştirecek hakkı nerede görüyorsunuz? Bu etnik temizlik değil mi? '' diye sordu.

"Ateşkes çok iyi gidiyor. Çabuk sona eren bazı ufak çatışmalar var. Kürtler yeni bölgelere yerleştiriliyor. ABD askerleri, çatışma ya da ateşkes bölgelerinde bulunmuyor. Petrolün güvenliğini sağladık."

Encouraging the ongoing genocide campaign is by far the greatest insult to our people so far. With all due respect, Mr. President, what makes you think you have the right to drive millions of Kurds out of their homes and resettle them elsewhere? Isn’t this ethnic cleansing? https://t.co/FZ45jRcqie

— Mustafa Bali (@mustefabali) October 20, 2019