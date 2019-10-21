SDG sözcüsünden Trump'a: Bu etnik temizlik değil mi?

SDG Basın Sözcüsü Mustafa Bali, sosyal medya hesabından Trump'a tepki gösterdi. 'Kürtler yeni bölgelere yerleştiriliyor' paylaşımına tepki gösteren Bali, bunun etnik temizlik olup olmadığını sordu.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Basın Sözcüsü Mustafa Bali, sosyal medya hesabından Trump'un ''Kürtler yeni bölgelere yerleştiriliyor'' paylaşımına tepki gösterdi.

Bali Trump'a, ''Bütün saygımla bay başkan, kendinizde milyonlarca kürdü evlerinden sürüp başka yere yerleştirecek hakkı nerede görüyorsunuz? Bu etnik temizlik değil mi? '' diye sordu.

"Ateşkes çok iyi gidiyor. Çabuk sona eren bazı ufak çatışmalar var. Kürtler yeni bölgelere yerleştiriliyor. ABD askerleri, çatışma ya da ateşkes bölgelerinde bulunmuyor. Petrolün güvenliğini sağladık."