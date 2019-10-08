SDG'den açıklama: Bütün tekliflere olumlu yaklaşacağız

SDG Basın Sözcüsü Mustafa Bali, 'Suriye topraklarının savunulması da milli bir görevdir. İsmi ne olursa olsun her kendisini Suriye milliyetçisi olarak gören Rejim, muhalefet ya da DSG olsun bu toprağı savunmak herkesin milli bir görevidir. Türk işgaline karşı çıkmak için bütün tekliflere olumlu yaklaşacağız' açıklamasında bulundu.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Basın Sözcüsü Mustafa Bali, Türkiye’nin operasyon hazırlığına ilişkin açıklamada bulundu.

Rûdaw’a konuşan Bali, “Güçlerimiz hazırlıklara başladı ve sınırda mevzilendi” derken, “SDG olarak halkımızı ve vatanımızı savunmakla görevliyiz. Elbetteki yeni gelişmeler beraberinde çok ciddi sorunlar getirecektir. Mevcut krizi daha da derinleştirecek. Sorunların çözümünü engelleyecek” ifadesini kullandı.

Bali, "Rusya ve Suriye güçlerinin mevcut krizden istifade ederek bazı bölgelere saldırabileceğini" söyledi.

Bali, şöyle konuştu:

“Karışık ve tehlikeli bir durum var. Biz de duruma göre tedbirlerimizi alıyoruz. Sınır savaşı olduğu zaman Suriye’nin topraklarını savunuyoruz. Suriye topraklarının savunulması da milli bir görevdir. İsmi ne olursa olsun her kendisini Suriye milliyetçisi olarak gören Rejim, muhalefet ya da DSG olsun bu toprağı savunmak herkesin milli bir görevidir. Türk işgaline karşı çıkmak için bütün tekliflere olumlu yaklaşacağız.”

İşte bütün yönleriyle Suriye gelişmeleri...