Rusya Dışişleri Bakanı Erbil’de: Barzani'lerle görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Erbil’de KDP lideri Mesud Barzani, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Irak’ın başkenti Bağdat'ı ziyaretinin ardından Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne gitti.

Lavrov Erbil’de Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ve Başkanı Neçirvan Barzani ile ayrı ayrı görüştü.

Basnews’un haberine göre Mesud Barzani, Lavrov’a ve beraberindeki heyete “Suriye’deki Kürtlerin geleceği konusunda endişesini” aktardı.

Lavrov ise Bağdat ile Erbil arasındaki barışçıl diyaloğun gelişiminden memnuniyet duyduğunu söyledi.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani de Lavrov ile görüşmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada “ikili ilişkiler, bölgedeki gelişmeler ve diğer acil sorunlar üzerine verimli bir görüşme yaptıklarını” söyledi.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de Twitter'dan yaptığı açıklamada Lavrov ile "Suriye'deki gelişmelerin aciliyeti" üzerine bir görüşme yaptıklarını söyledi.