Trump: Ateşkes iyi gidiyor, kürtler yeni bölgelere yerleşti

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada ateşkesin oldukça iyi gittiğini ve kürtlerin yeni bölgelere yerleştiğini duydurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Suriye'deki son durum hakkında bilgi verdi.

Trump, "Ateşkes oldukça iyi gidiyor. Ufak tefek harekatlar oldu ama hemen sona erdi. Kürtler yeni bölgelere yerleşti. ABD askerleri ne çatışma bölgesinde ne de ateşkesin ilan edildiği alanda. Petrolü kurtardık. Savunma Bakanı Mark Esper, sonu olmayan savaşları bitiriyor'' dedi.