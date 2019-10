Trump: Ateşkes iyi gidiyor, kürtler yeni bölgelere yerleşti

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Suriye'deki son durum hakkında bilgi verdi.

Trump, "Ateşkes oldukça iyi gidiyor. Ufak tefek harekatlar oldu ama hemen sona erdi. Kürtler yeni bölgelere yerleşti. ABD askerleri ne çatışma bölgesinde ne de ateşkesin ilan edildiği alanda. Petrolü kurtardık. Savunma Bakanı Mark Esper, sonu olmayan savaşları bitiriyor'' dedi.

“The ceasefire is holding up very nicely. There are some minor skirmishes that have ended quickly. New areas being resettled with Kurds. U.S. soldiers are not in combat or ceasefire zone. We have secured the Oil.” Mark Esper, Secretary of Defense. Ending endless wars!

