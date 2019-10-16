Trump: Türkiye’ye yaptırımlar bölgede savaşmamızdan daha iyi

ABD Başkanı Trump, Türkiye’ye yönelik yaptırımların ABD’nin bölgede savaşmasından daha iyi olduğu açıklaması yaptı. Suriyeli Kürtlerin çok iyi korunduğunu kaydeden Trump ‘Onlar da melek değil’ diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’yı Beyaz Saray’da kabulünde gazetecilerin Suriye’ye ilişkin soruları yanıtladı.

ABD askerlerinin Suriye’den çekilmesi konusunda “zamanı geldi” diyen Trump, “Eğer Türkiye Suriye’ye giriyorsa bu Türkiye ile Suriye arasında bir mesele. Bizim sorunumuz değil" diye konuştu.

'ORADA OYNAYACAKLARI ÇOK KUM VAR'

"Eğer Suriye topraklarını geri almak için savaşmak istiyorsa bu onlara ve Türkiye’ye kalmış” diyen Trump, “Orada oynayacakları çok kum var” sözlerini sarf etti.

'TÜRKİYE'YE YAPTIRIM UYGULAMAK DAHA İYİ'

Trump Türkiye’ye yaptırım uygulamanın bölgede savaşmaktan daha iyi olduğunu söyledi.

Trump “Suriye Rusya’dan yardım alabilir ve bu iyi” diye konuştu.

'KÜRTLER ÇOK İYİ KORUNUYOR, ONLAR DA MELEK DEĞİL'

ABD’nin Suriye’deki durumun müzakere edilmesi için yardıma hazır olduğu iddiasında bulunan Trump, Suriyeli Kürtlerin “çok iyi korunduğunu” belirterek “Bu arada onlar da melek değil” diye konuştu.

Trump Suriye’nin kuzeyinde TSK ve ÖSO ile SDG arasında çatışmaların olduğu bölgeden ABD askerlerinin büyük ölçüde çekildiğini söyledi.

'TÜRKİYE'DEKİ NÜKLEER SİLAHLARIMIZIN EMNİYETİNDEN EMİNİM'

New York Times’ın ABD'li yetkililerin İncirlik’teki 50 taktik nükleer silahı tahliye etme planlarını gözden geçirdiği iddiasıyla ilgili soruya ise Trump "Türkiye'deki nükleer silahlarımızın emniyetinden eminim. (İncirlik) Büyük ve güçlü bir hava üssü” diye yanıt verdi.