Trump: Kürtler bize Normandiya Çıkarması'nda yardım etmedi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye'den asker çekme kararını 'Kürtler kendi toprakları için savaşıyor. Bize İkinci Dünya Savaşı'nda yardımcı olmadılar' sözleriyle savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, "Kürtlere saldırması için Türkiye'ye yeşil ışık yaktığı" eleştirilerine "Kürtler 2. Dünya Savaşı'nda bize yardım etmedi" diye yanıt verdi.

Gazetecilerin Suriye operasyonuyla ilgili sorularını yanıtlayan Trump şöyle konuştu:

"Kürtler şimdi kendi toprakları için savaşıyor, bunu anlamanız gerekiyor, kendi topraklarını savunuyorlar. Bugün birisi çok güçlü bir makale yazmış konuyla ilgili, Kürtler İkinci Dünya Savaşı'nda bize yardımcı olmadı, Normandiya Çıkarması'nda yardımcı olmadılar. Diğer birçok savaşta olmadıkları gibi. Bize ancak kendi topraklarında yardımcı oldular. Bu farklı bir şey. Ayrıca Kürtlere yardımcı olmak için devasa meblağlar harcadık, mühimmat, silah, maddi yardım. Bununla birlikte Kürtleri seviyoruz."

Trump IŞİD militanlarının Kürt güçlerin denetimindeki hapishanelerden kaçma olasılığıyla ilgili bir soruya da şu yanıtı verdi:

"Avrupa'ya kaçacaklar. Gitmek istedikleri yer orası. Evlerine dönmek istiyorlar. Ama Avrupa onlara aylarca izin vermedi. Onları yargılayabilirlerdi. Ne isterlerse yapabilirlerdi. Ama her zamanki gibi, bir karşılıklılık yok."