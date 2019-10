Trump Türkiye’ye yaptırımları açıkladı

ABD Başkanı Trump Türkiye’ye yönelik yaptırımları açıkladı. Buna göre Trump Türkiye’nin mevcut ve eski hükümet yetkilileri ile "Suriye’nin kuzeyinde istikrarı bozan faaliyetlere destek veren" kişilere yaptırımlara izin veren kararname imzalayacak. Trump açıklamasında "Türkiye’nin liderleri bu tehlikeli ve yıkıcı yolu izlemeye devam ederse Türkiye ekonomisini hızlı bir şekilde mahvetmeye tamamen hazırım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından "Türkiye'nin Kuzeydoğu Suriye'deki Eylemlerine Dair Açıklama" başlığıyla bir açıklama paylaştı.

"Yakında, Türkiye hükümetinde şu anda ve geçmişte görev yapan yetkililere ve Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda istikrarı bozan eylemlerine katkıda bulunan kişilere yönelik yaptırımlara izin veren bir Başkanlık Kararnamesi çıkaracağım" diyen Trump şöyle devam etti:

ÇELİK İTHALATINDA YÜZDE 50 GÜMRÜK VERGİSİ

"Türkiye’den çelik ithalatında gümrük vergileri yüzde 50’ye, yani Mayıs ayındaki indirimden önceki seviyeye çıkarılacak. Ayrıca ABD Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması yapılması için yürütülen müzakereler derhal durdurulacak.”

Sebla Küçük’ün çevirisiyle Trump’ın açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:

‘AĞIR EK YAPTIRIMLAR’A İZİN

- "Bu kararname ile ABD, Suriye’de ciddi insan hakları ihlalleri yapan, ateşkesi engelleyen, yerinden edilmiş kişilerin evlerine dönmesini engelleyen, mültecileri zorla ülkelerine gönderen ve barışı, güvenliği veya istikrarı tehdit eden kişilere ağır ek yaptırımlar uygulayabilecek.

- Kararname ile, mali yaptırımlar, varlıklara el koyma ve ABD’ye giriş yasağı dahil olmak üzere çok çeşitli sonuçlar uygulanabilecek.

- Göreve geldiğim ilk günden itibaren Trump yönetimi, ABD’nin ve ABD vatandaşlarının güvenliğini korumak için yorulmadan çalışmıştır. ABD ve ortakları, IŞİD’in acımasız hilafetindeki toprakların tamamını özgürleştirmiştir. Türkiye bu kazanımları tehlikeye atmamalıdır.

- Türkiye ayrıca Suriye’nin kuzeydoğusundaki sivillerin, özellikle hassas etnik ve dini azınlıkların korunmasına öncelik vermelidir. Sivillerin ayrım gözetmeksizin hedef alınması, sivillere ait binaların yıkılması ve etnik veya dini azınlıkların hedef alınması kabul edilemez.

- Mültecilerin ülkelerine geri dönüşü güvenli, onların iradeleri doğrultusunda ve onurları zedelemeden sağlanmalıdır. Türkiye’nin askeri operasyonu, sivilleri tehlikeye atmakta, bölgede barışı, güvenliğive istikrarı tehdit etmektedir.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açıkça belirttim: Türkiye’nin eylemleri bir insani krize neden olmakta ve olası savaş suçlarına zemin hazırlamaktadır.

- Türkiye, dini ve etnik azınlıklar dahil olmak üzere, sivillerin güvenliğini sağlamalı ve bugün veya belki gelecekte bölgede tutuklu bulunan IŞİD’lilerden sorumlu olmalıdır. Maalesef Türkiye, bu saldırının insani sonuçlarını bertaraf eder bir durumda görünmemektedir.

'SURİYE'DEN AYRILAN ABD ASKERLERİ BAŞKA YERDE KONUŞLANDIRILACAK'

- Daha önce söylediğim gibi, Suriye’nin kuzeydoğusunda kalan ABD askerlerini geri çekiyorum.

- ABD güçleri IŞİD’i yenmiştir ve Suriye’den ayrılan ABD askerleri başka bir yere konuşlandırılacak, durumu takip etmek ve göz ardı edilen IŞİD tehdidinin Suriye ve Irak’ı yakıp yıktığı 2014’teki durumun tekrarlanmasını engellemek için bölgede kalacaktır.

- IŞİD’in kalıntılarını engellemek amacıyla, ABD askerlerinden oluşan küçük bir grup Suriye’nin güneyindeki Tanf garnizonunda kalacaktır.

'TÜRKİYE EKONOMİSİNİ MAHVETMEYE HAZIRIM'

- ABD, Suriye’de bu çirkin eylemlere imkan veren, yardım eden veya finansman sağlayan kişilere karşı ekonomik yaptırımları sert bir şekilde kullanmaya devam edecektir.

- Türkiye’nin liderleri bu tehlikeli ve yıkıcı yolu izlemeye devam ederse Türkiye ekonomisini hızlı bir şekilde mahvetmeye tamamen hazırım.

