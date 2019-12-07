Kalyon Mali'de metrobüs hattı inşa edecek

AKP iktidarı döneminde kamu ihalelerinin büyük bölümünü almasıyla bilinen Türk şirketlerden Kalyon'un Mali'nin başkenti Bamako'da metrobüs hattı inşa edeceği bildirildi.

AKP iktidarı döneminde kamu-özel ortaklığı projeleriyle büyüyen Türk şirketlerden Kalyon AŞ. yetkilileriyle Mali yönetimi arasında, Mali başkenti Bamako'da 18 duraklı metrobüs hattı inşa edilmesine dair mutabakat muhtırası imzalandığı bildirildi.

Yerel basında yer alan haberler göre, anlaşmanın imzalarını Mali Ulaştırma ve Kentsel Mobilite Bakanı İbrahima Abdoul Ly ile Kalyon Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kemal Kalyoncu attı.

Kalyon Grup yetkililerinin, Bamako'ya yapacağı ziyaretin ardından 18 duraklı metrobüs hattının inşaatının başlayacağı kaydedildi.