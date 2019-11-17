Eylemcilere ‘sabotajcı’ diyen Hamaney benzin zammına sahip çıktı

İran’ın dini lideri Hamaney, benzin zammına sahip çıkarak ‘Eğer devletin başındakiler bir karar verdiyse bu uygulanmalıdır’ dedi.

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, benzin zammı üzerine başlayan eylemleri “sabotaj” olarak nitelendirirken, eylemlerden “düşmanları” sorumlu tuttu. Hamaney benzin fiyat artışının uygulanması gerektiğini söyledi.

Hamaney açıklamasında şöyle dedi:

“Bu konuyla ilgili hiçbir arkaplanım yok… ancak devletin başındakiler bir karar verdiyse bu elbette uygulanmalıdır... Bazı insanlar bu karardan kesinlikle mutsuz olacak. Ancak, [kamu mallarını] ateşe vermek ve zarar vermek halkın işi değil, çapulcuların işi.”

Hamaney ayrıca “İran düşmanları bu sabotaj ve güvensizliği her zaman destekledi ve şimdi tam da bunu yapmakla meşguller” diye konuştu.

İran’da büyük kentlerde dün bazı protesto gösterileri düzenlenmişti.

Gösterilerin başlamasından bu yana en az 29 kişinin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Tahran, Şiraz, Sirjan, Ahvaz, Tebriz, İsfahan, Bandar Abbas, ve Bushehr dahil olmak üzere 37 şehirde eylemler gerçekleştirildi.