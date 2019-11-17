​İran'da eylemler sürüyor

​İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, ülkede petrol zammı nedeniyle başlayan protestolara ilişkin açıklama yaptı. Fazli, 'Güvenlik güçleri, gösterilerin bu şekilde devam etmesi halinde düzeni sağlamak için gerekli adımları atmak zorunda kalacaktır' dedi.

İran'da benzine gelen zamlar nedeniyle ülkenin pek çok yerinde başlayan protestolar sürüyor.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre, Tahran, Kirmanşah, Hürremabad, Ahvaz, Şiraz, Yezd, Meşhed, İsfahan, Kerec, Tebriz, Behbehan, Kaimşehr, Kazrun, İslamşehr ve Şehriyan başta olmak üzere birçok kentte kamu binaları ateşe verildi.

Milletvekillerinin çağrısı üzerine, İran Meclisi'nin benzin zammını görüşmek üzere olağanüstü kapalı oturum yapacağı ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de pazartesi günü vekillerin sorularını yanıtlamak üzere parlamentoya gideceği duyuruldu.

İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli da, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar müdahale etmekten sakınan güvenlik güçleri, gösterilerin bu şekilde devam etmesi halinde düzeni sağlamak için gerekli adımları atmak zorunda kalacaktır. Tespit edilen kişilerle ilgili yargı da konuya müdahil olacaktır. Göstericilerin uyarıları dikkate almasını diliyorum" diye konuştu.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Ülkenin neredeyse tamamına yayılan eylemler nedeniyle Tahran, Şiraz, İsfahan, Kirmanşah, Hürremşehr, Kerec, Abadan ve Hürremşehr'de okullar tatil edildi.

Öte yandan eylemlerde çok sayıda kişinin öldüğü konuşulan İran'da, resmi makamlar şu ana kadar Kirman'a bağlı Sircan kentinde bir kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.