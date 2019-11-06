İran nükleer tesisindeki santrifüjlere gaz enjekte etmeye başladı

İran nükleer anlaşmadan uzaklaşma eyleminin 4. aşaması kapsamında 1044 santrifüje uranyum gazı enjekte etmeye başladı.

İran nükleer anlaşmadan uzaklaşma adımlarının 4. aşaması olarak duyurduğu, santrifüjlerine uranyum gazı enjekte etmeye başladı.

ISNA haber ajansının bugün duyurduğuna göre, İran 2015 tarihli Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) anlaşmasından uzaklaşmanın bir adımı olarak Kum kenti yakınlarındaki Ferda uranyum zenginleştirme tesisinde bulunan 1044 santrifüje gaz enjekte etmeye başladı.

Ferda tesislerindeki santrrifüjlere enjekte edilen UF6 (uranyum hekzaflorür) gazının İsfahan’daki Natanz nükleer tesisinden getirildiği belirtildi.

Gaz enjekte etme işlemi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerinin gözetiminde yapıldı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dün yaptığı açıklamada ülkesinin KOEP’e bağlılığını azaltma adımlarının 4. aşaması olarak Ferda nükleer tesisindeki santrifüjleri aktif hale getireceğini duyurmuştu.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi de dün yaptığı açıklamada Ferda’da yüzde 5 oranında uranyum zenginleştimeye başlayacaklarını söylemişti.

2015 tarihli nükleer anlaşma, Ferda’daki nükleer tesisin uluslararası gözlemcilerin gözetiminde, askeri amaçlar için kullanılmasının olanaksız hale getirilmesini öngörüyor.

ABD geçen yıl Mayıs ayında anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmişti. İran anlaşmada kalan AB ülkelerinin İran ile ticareti sürdürmeyi mümkün kılarak anlaşmayı koruyacak adımları atmaması halinde KOEP’ten kademeli olarak ayrılacağını açıklamıştı.

