İran zenginleştirilmiş uranyum üretimini yüzde 4,5’a çıkarıyor

İran Atom Enerjisi Kurumu sözcüsü Kemalvendi, Kum kentindeki nükleer tesisinde yüzde 4,5 zenginleştirilmiş uranyum üretimine 9 Kasım’da başlayacaklarını duyurdu.

İran Atom Enerjisi Kurumu sözcüsü Behruz Kemalvendi, Kum kentindeki Fordo Nükleer Tesisi’nde yüzde 4,5 zenginleştirilmiş uranyum üretimine 9 Kasım’da başlayacaklarını duyurdu.

İran devlet televizyonuna konuşan Kemalvendi, 25 ton uranyum heksaflorid (UF6) gazının Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı gözlemcilerinin nezaretinde santrifüjlere verildiğini, 9 Kasım Cumartesi günü yüzde 4,5 zenginleştirilmiş uranyum üretimine ulaşacaklarını söyledi.



İran’ın ABD’nin tek taraflı çekilmesi ve AB ülkelerinin yaptırımları devre dışı bıracak adım atmaması üzerine kademeli olarak çekileceğini açıkladığı 2015 tarihli nükleer anlaşmada Tahran’a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme hakkı tanınıyordu.

ÜZERİNDE 'ŞÜPHELİ MADDE' TESPİT EDİLEN GÖZLEMCİNİN GİRİŞİNE İZİN VERİLMEDİ

Öte yandan geçen hafta İran’ın İsfahan kentindeki Natanz nükleer tesisine Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu gözlemcilerinden birinin alınmaması ABD tarafından “provokasyon” olarak nitelenirken, AB ise olaydan “derin endişe duyduğunu” açıkladı.

İran Atom Enerjisi Kurumu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada Natanz tesisine girmek isteyen gözlemcinin üzerinde şüpheli bir madde tespit edildiği ve durumun UAEA'ya bildirildiği belirtildi.