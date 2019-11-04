ABD Büyükelçiliği işgalinin 40. yıldönümünde İran nükleer kapasitesini artırıyor

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi ülkesinin geliştirilmiş nükleer santrifüjlerin sayısını 60’a çıkardığını açıkladı. Açıklama Tahran’da 1979 yılında ABD Büyükelçiliği’nin işgalinin 40. yıldönümü kutlamaları sırasında yapıldı.

2015 nükleer anlaşmasından ABD’nin çekilmesinin ardından anlaşmadan doğan haklarının garanti altına alınmasını isteyen İran, anlaşmaya olan bağlılığını kademeli olarak azaltmaya devam ediyor.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ekber Salihi devlet televizyonuna yaptığı açıklamada ülkesinin bugün 60 IR-6 geliştirilmiş santrifüjü çalıştırdığını söyledi. Salihi “Bugün 30 yeni santrifüj kurulmasına tanıklık ediyoruz. Bu İran'ın nükleer enerji alanındaki kapasitesini ve kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor” dedi.

Salihi bu durumun ABD’nin geçen yıl nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin doğrudan bir sonucu olduğunu söyledi.

Salihi ayrıca Tahran’ın 2015 nükleer anlaşmasında izin verilenden 50 kat daha hızlı zenginleştirmeye olanak sağlayan ve IR-9 olarak tanımladığı bir prototip üzerinde çalıştığını da açıkladı.

Salihi’nin bu açıklaması 1979’da Tahran’da ABD Büyükelçiliği’nin 444 gün boyunca işgal edilmesinin 40. yıldönümü kutlamalarıyla aynı gün yapıldı.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney dün yaptığı açıklamada ABD ile müzakerelerin sözkonusu olmadığını söylemişti.