Erdoğan ile Putin Libya’yı görüştü

Erdoğan ile Putin Libya'da süren askeri çatışmalarla ilgili bir telefon görüşmesi yaptı.

Halihazırda Cenevre’de bulunan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin akşam saatlerinde telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın açıklamasına göre görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

Kremlin’den yapılan açıklamada görüşmenin Türkiye’nin inisiyatifiyle gerçekleştiği ve Libya’da devam eden askeri gerilimle ilgili konuların ele alındığı kaydedildi.

LİBYA'DA ARABULUCULUK ÇABALARINA DESTEK

Sputnik’in aktardığına göre Kremlin’in açıklamasında “Askeri çatışmanın sona ermesi ve barışçıl diyalog kurulması amacıyla BM ve Almanya tarafından yürütülen arabuluculuk çabalarının desteklendiği dile getirildi. Libyalı taraflar arasında temas kurulması için katkı sunmaya hazır olunduğu belirtildi" denildi.

Görüşmede ayrıca İdlib ve Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin iki ülke arasındaki mutabakatın da konuşulduğu ve “terör örgütleriyle mücadeleye dönük ortak çabaları artırmanın önem taşıdığının altını çizdiği” belirtildi.

