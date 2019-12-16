Türkiye’nin Libya'ya askeri danışman ve özel kuvvet yolladığı iddia edildi

El Arabiya ve El Hadath’ın iddialarına göre Türkiye, Trablus’ta bulunan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne askeri teçhizatın yanı sıra askeri danışmanlar ve özel kuvvetler yolladı.

Arap basınından El Arabiya ve El Hadath’ta yer alan iddialara göre, Türkiye Libya’da daha önce Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) yolladığı askeri teçhizatlara ek olarak ülkeye askeri danışman ve özel kuvvetler gönderdi.

El Arabiya'da yer alan haberde özel kuvvetlerin UMH üyelerini korumak amacıyla ülkeye gönderildiği belirtildi.

Türkiye ile UMH arasında imzalanan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası"na göre Ankara, UMH’ye kara, deniz ve hava operasyonlarında kullanılmak üzere araç, ekipman ve silah temin edecek. Aynı zamanda istihbarat alışverişi de öngörülüyor.

AKP hükümeti geçen ayın sonunda UMH başkanı Serrac ile biri güvenlik ve askeri alanda, diğeri deniz sınırlarını belirleyen iki mutabakat muhtırası imzalamıştı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara’nın Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne istemesi halinde asker göndermeye hazır olduğunu açıklamıştı. Türkiye destekli UMH’yle savaş halinde olan Libya Ulusal Ordusu komutanı Halife Hafter Perşembe günü, Trablus’un içlerine doğru girmeye devam ettiklerini ve “zaferin kaçınılmaz” olduğunu söylemişti.