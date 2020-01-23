Bolivya Çokuluslu Devleti’nin 14. yılı Arjantin’de kutlandı

Evo Morales ve Sosyalizme Doğru Hareket partisi, Arjantin’in Buenos Aires kentinde Bolivya Çokuluslu Devleti'nin 14. yıldönümünü kutladı. Kutlamaya binlerce kişi katıldı.

Bolivya'da ABD destekli darbe sonucu devlet başkanlığı görevinden istifa eden Evo Morales ve Sosyalizme Doğru Hareket (MAS) partisi, Çarşamba günü Arjantin’in Buenos Aires kentinde binlerce kişinin katılımıyla Bolivya Çokuluslu Devleti Demokratik ve Kültürel Devrimi’nin 14. yılını kutladı.

Evo Morales'in yanında görevden alınan başkan yardımcısı Álvaro García Linera ve bir sonraki seçimde MAS'ın başkan adayı olan Luis Arce vardı. Nisan seçimlerine odaklanan konuşmasında Morales, ülkesinde "sağı yenmek için siyaset yapmaya" devam edeceğine söz verdi.

IMF'SİZ REFAHIN MÜMKÜN OLDUĞUNU GÖSTERDİK, DÖNECEĞİZ

Morales, "Kapitalizm ve Uluslararası Para Fonu olmadan refah içinde bir Bolivya'ya sahip olabileceğimizi gösterdik" dedi ve MAS’ın hükümete barışçıl ve demokratik yollarla döneceğini dile getirdi.

Bolivya’da 2010 yılında yayınlanan bir kararnameyle Bolivya Çokuluslu Devleti’nin kuruluşu Morales’in göreve başladığı tarih olan 22 Ocak 2006 olarak belirlenmişti.