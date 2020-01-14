Morales: Silahlı kuvvetler insanları öldürüyorsa, halkın buna karşı örgütlenme hakkı vardır

Bolivyalı Evo Morales, Venezuela’ya benzer bir Bolivarcı milis örgütlenmesinin Bolivya’daki faşist darbenin ardından bir gereklilik olduğunu söyleyerek ‘Eğer silahlı kuvvetler insanları vuruyor, öldürüyorsa, halkın buna karşı örgütlenme hakkı vardır’ dedi.

Bolivya’da faşist darbe hükümeti varlığını sürdürürken, eski devlet başkanı Evo Morales, sürgünde olduğu Arjantin'de pazar gecesi Reuters’a verdiği demeçte, yeni hükümetin halka saldırması üzerine insanların kendilerini savunma hakkına sahip olduklarını söyledi.

"Venezuela'da olduğu gibi" milislerin yaratılmasının gerekliliğini vurgulayan Morales, bu sözlerini daha önce de bir Bolivya radyosunda dile getirdiğini doğruladı ve bu örgütlenmeden bir silahlı kuvvetin oluşturulmasını kastetmediğini söyledi.

Morales, “Silahlardan bahsetmiyoruz, daha çok sapanlar kuşanmaya benziyor” dedi.

Morales "Geçmiş zamanlarda bu gruplara milis, sendika güvenliği veya sendika polisi, bazı yerlerde de toplumsal koruma deniyordu. Yeni bir şey değil" dedi.

Kawsachun Coca Tropico radyo istasyonu tarafından yayınlanan kayıtta Morales, bir halk savunma gücüne ihtiyacın olduğunu söylerken, darbe durumunda bir "B Planı"nın eksikliğini yaşadıklarını aktardı.

Morales, "Şimdi veya kısa bir süre içinde ... Bolivya'da iktidara dönecek olsaydım ya da (MAS’tan) bir başkası iktidara geri dönerse, Venezuela halkının milis kuvvetlerinde olduğu gibi örgütlenmeliyiz" dedi. Morales darbe hakkında "(Kendimize) çok güveniyorduk. Gafımız ‘B Planı'mızın olmamasıydı” diye konuştu.

