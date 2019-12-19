Morales: Milyonlar olarak geri döneceğiz

Sürgündeki Bolivya lideri Evo Morales darbecilerin kendisi hakkında çıkardığı yakalama kararına tepki göstererek ‘milyonlar olarak geri döneceğiz’ dedi.

Bolivya’da darbeciler tarafından istifaya zorlanan ve halihazırda Arjantin’de sürgünde olan eski devlet başkanı Evo Morales cuntanın kendisi hakkında çıkardığı yakalama kararına tepki gösterdi.

Morales, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "14 yıllık devrimimizden sonra, fiili hükümetten aldığım 'en güzel hediye' haksız, yasadışı ve anayasaya aykırı bir yakalama kararı. Korkmuyorum, hayatta olduğum müddetçe özgür ve egemen bir Bolivya için daha güçlü bir şekilde politik ve ideolojik mücadeleye devam edeceğim" dedi.

A 14 años de nuestra revolución, el "mejor regalo" que recibo del gobierno de facto es una orden de aprehensión, injusta, ilegal e inconstitucional. No me asusta, mientras tenga vida seguiré con más fuerza en la lucha política e ideológica por una #Bolivia libre y soberana pic.twitter.com/B6rSHVFeaa — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 18, 2019

Morales darbe girişiminde bulunanların kendisi hakkında yakalama kararı çıkarmasının korkularını gösterdiğini ifade ederek şunları kaydetti:

“Kaçınılmaz olandan, geri dönmemizden ve çokuluslu projemize ve Bolivya’nın saygınlığına devam etmemizden korkuyorlar. Tarihin gücüyle başaramayacaklar. Tupac Katari’nin dediği gibi milyonlar olarak geri döneceğiz.”

Bolivya’da Morales’in istifasının ardından kendisini devlet başkanı ilan eden aşırı sağcı Jeanine Anez’in içişleri bakanı Arturo Murillo, dün Morales hakkında halkı isyana teşvikten yakalama kararı çıkartıldığını açıklamıştı.

